《經濟通通訊社８日專訊》中國信託登記公司最新發布的數據顯示，１月全信託行業新增完

成初始登記信託產品４６４２筆，環比增長３４﹒７９％；初始募集規模６３１３﹒３億元（人

民幣．下同），環比上升２４﹒８９％；或受今年１月為春節假期影響，產品筆數和信託規模同

比分別下降２４﹒０９％、４４﹒２７％。新增產品平均規模１﹒３６億元，按月下降

７﹒３４％，按年下降２６﹒５８％。

具體來看，１月新增保險金信託規模佔比超六成，達到８９﹒７４億元，按月增長

６７﹒０５％，規模為近１１個月新高。新增家族信託９２﹒０７億元，按月增長４０﹒４４％

。隨著信託業務分類有關事項的進一步明確，將為保險金信託、家族信託等資產服務信託業務開

展提供更清晰的指導，業務空間有望進一步擴大。

此外，１月投向工商企業、基礎產業的信託資金實現「四連增」。其中，新增投向工商企業

的信託規模為２５０２﹒６６億元，環比增長４５﹒３５％；新增投向基礎產業的信託規模為

１７３０﹒３６億元，環比增長９１﹒８７％；均已連續四個月增長。中國信登表示，這反映出

信託行業運用其制度優勢，持續將分散的社會儲蓄聚集轉化為服務實體經濟的資金，為經濟增長

提供動能。（ｌｃ）

