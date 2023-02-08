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AH股新聞

08/02/2023 09:22

《神州金融》１月新增保險金信託規模近９０億，創近１１個月新高

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國信託登記公司最新發布的數據顯示，１月全信託行業新增完
成初始登記信託產品４６４２筆，環比增長３４﹒７９％；初始募集規模６３１３﹒３億元（人
民幣．下同），環比上升２４﹒８９％；或受今年１月為春節假期影響，產品筆數和信託規模同
比分別下降２４﹒０９％、４４﹒２７％。新增產品平均規模１﹒３６億元，按月下降
７﹒３４％，按年下降２６﹒５８％。
　　具體來看，１月新增保險金信託規模佔比超六成，達到８９﹒７４億元，按月增長
６７﹒０５％，規模為近１１個月新高。新增家族信託９２﹒０７億元，按月增長４０﹒４４％
。隨著信託業務分類有關事項的進一步明確，將為保險金信託、家族信託等資產服務信託業務開
展提供更清晰的指導，業務空間有望進一步擴大。
　　此外，１月投向工商企業、基礎產業的信託資金實現「四連增」。其中，新增投向工商企業
的信託規模為２５０２﹒６６億元，環比增長４５﹒３５％；新增投向基礎產業的信託規模為
１７３０﹒３６億元，環比增長９１﹒８７％；均已連續四個月增長。中國信登表示，這反映出
信託行業運用其制度優勢，持續將分散的社會儲蓄聚集轉化為服務實體經濟的資金，為經濟增長
提供動能。（ｌｃ）

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