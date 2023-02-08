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AH股新聞

08/02/2023 09:00

【新冠感染】南韓擬提前恢復簽發中國公民赴韓短期簽證

　　《經濟通通訊社８日專訊》南韓考慮提前恢復簽發中國公民赴韓短期簽證。南韓疾病管理廳
廳長池榮美表示，雖然沒有獲得官方信息，但通過各種途徑確認，中國的新冠疫情趨穩，確診病
例呈下降趨勢，疫情在春節後擴散和有新變異株的情況都沒有出現，因此考慮提前開放中國公民
赴韓短期簽證，但會繼續維持對中國入境人員的落地檢測措施。
　　南韓上月起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，並將措施延長至本月底。中方早前反制，暫停
簽發南韓公民赴華短期簽證。（ｄｗ）

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