《經濟通通訊社８日專訊》珠海銀保監分局局長周軒表示，橫琴粵澳深度合作區成立一年多

，實現跨境金融合作，逐步實施自由金融要素跨境流動，打造更高質量發展的金融生態。

打造更高質量發展的金融生態，合作區揭牌以來新增４家銀行機構，引導１１家機構增加橫

琴粵澳深度合作區標識。工商銀行廣東省分行資產托管運營中心落地橫琴，建設銀行橫琴跨境金

融中心成立，已有１０餘家銀行保險機構出台了橫琴合作區專屬金融服務方案。去年末橫琴銀行

業存貸款分別同比增長１６﹒７％、２９﹒８％。

此外，聚焦高端製造和研發、澳門特色中醫藥產業，以金融力量支持產學研成果轉化，提升

澳門特色產業競爭力。去年末區內銀行業對涉澳企業貸款大增８２﹒９１％，珠海全轄支持區內

高新技術研發企業、中醫藥產業貸款餘額分別同比增長４６﹒５１％、２１﹒３２％；全轄保險

機構為區內企業累計提供風險保障６２０億元。



＊逐步實施自由金融要素跨境流動＊



逐步實施更自由的金融要素跨境流動。支持跨境資產轉讓業務相繼首次擴容至融資租賃資產

、綠色信貸資產和商業保理資產，去年全年累計通過跨境資產轉讓引入境外資金１４７億元。支

持對澳「跨境理財通」業務提質擴面，去年末「跨境理財通」澳門投資戶數達到１﹒２萬戶，佔

珠海全轄「跨境理財通」北向通業務的９６％，澳門居民投資境內理財產品餘額同比增長

６１﹒８６％。

提供便利金融服務，配合推動「澳車北上」跨境車險「等效先認」落地實施。全年為約

１﹒２萬台澳門車提供跨境車險保障，促成澳門出入橫琴單牌車降費可達３０％。首創「醫保一

站通」，累計為４﹒７５萬名澳門居民辦理醫保參保業務。跨境住房按揭貸款業務持續提供低成

本、便捷的置業金融服務，已累計辦理結匯達１１﹒３億美元，惠及澳門居民近３５００人。

（ｄｗ）

