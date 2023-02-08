《經濟通通訊社８日專訊》國台辦舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮表示，對於恢

復兩岸直航航點，已經做好相關準備，沒有任何限制和障礙。希望台灣方面順應民意，採取務實

舉措，不要再以疫情為借口，用所謂「評估」「考量」來搪塞，阻礙兩岸恢復直航。

朱鳳蓮稱，當前大陸疫情已得到很好控制，兩岸同胞和航空業者期盼全面恢復兩岸直航航點

。２月１日，大陸航空主管部門已通過《海峽兩岸空運協議》聯繫渠道促請台灣方面恢復兩岸直

航航點，優先恢復廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭

州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等１６個台胞反映較為集中的兩岸直航航點。

推動上述直航航點復航是全面恢復兩岸客運直航的第一步，後續會根據台胞台商需要，持續

推動更多兩岸直航航點復航，滿足兩岸交流交往需要。



＊促台方盡快全面恢復「小三通」＊



此外，國台辦同時促台方盡快全面恢復「小三通」。國台辦表示，民進黨雖同意「小三通」

專案常態化實施，但繼續將金、馬地區以外同胞排除在外，讓「小三通」難以發揮在兩岸交流往

來中應有的作用，以疫情為借口阻擋兩岸交流違背民意，應盡快全面恢復。國台辦公布，自１月

７日「小三通」部分復航，截至２月６日，兩岸船舶共往返７８班，載客５１６９人次。其中，

廈金航線共６２航次、４７３６人次；福馬航線共１６航次、４３３人次。（ｄｗ）

