《經濟通通訊社８日專訊》乘聯會初步統計，中國１月份乘用車市場零售１２４﹒１萬輛，

同比下降４１％，環比下降４３％。

乘聯會分析，新能源汽車銷量的增長達到了一個瓶頸階段，在２０２３年新能源政策退市後

，銷量增長會是一個嚴峻的問題。新能源車型前期漲價過多，訂單較少，再疊加特斯拉等頭部企

業降價，造成了消費者的觀望情緒，下降較大。

另外，每年１月的開門紅是地方政府和車企共同努力的方向，但由於經銷商的庫存仍舊較高

，春節前的補庫力度不會特別大，因此１月的批發零售總體偏低。



＊經銷商謹慎進貨，１月庫存壓力大幅減弱＊



乘聯會表示，批發市場方面，１月全國乘用車廠商批發１３４﹒１萬輛，同比去年下降

３８％，較上月下降４０％。

乘聯會表示，政府利好汽車行業的政策，購置稅減半、新能源補貼等政策已經到期，以及前

幾個月產銷偏高，經銷商謹慎，對車市銷量有一定的抑制作用。１２月初乘用車庫存係數達到緊

張高度，各經銷商、車企為了春節前到來加大促銷，１２月末加快釋放庫存。１月的經銷商庫存

壓力大幅減弱，經銷商很謹慎進貨。

乘聯會指出，１月新能源車必然大幅走弱。新能源車為最後的補貼，採取各種手段消化現有

的庫存。為降低經銷商的庫存壓力，廠商近期穩健批發銷量，也是為２０２３年２月的開門紅做

準備。汽車市場的產業鏈是錯配波動較大。

乘聯會進一步指出，極度缺貨後的供給暴增是必然結果，隨後的暴跌也是不可避免的。隨著

新能源車連續兩年多的暴增，碳酸鋰等資源價格暴漲帶來暴利，隨之而來的上游資源和中游電池

產業的投資力度很強，必然帶來供給的產能高增長，前期的供需錯配帶來的碳酸鋰高價格將明顯

回落，有利於新能源車盈利壓力的改善。（ｊｔ）

