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AH股新聞

08/02/2023 16:34

《行業數據》乘聯會：１月新能源車零售銷量３３萬輛，同比跌６％

　　《經濟通通訊社８日專訊》乘聯會公布，１月新能源乘用車零售銷量達到３３﹒２萬輛，同
比下降６﹒３％，環比下降４８﹒３％；１月新能源乘用車批發銷量達到３８﹒９萬輛，同比下
降７﹒３％，環比下降４８﹒２％。１２月出現的新能源銷量走緩特徵仍在延續。
　　１月新能源車國內零售滲透率２５﹒７％，較２０２１年１月１７％的滲透率提升８﹒７個
百分點。特斯拉１月份中國產汽車銷量６６０５１輛，環比增長１８％。
　　乘聯會表示，新年伊始進入消費者對政策觀望的過渡階段，去年新車銷量的爆發也讓春節假
期充電高峰期的服務難題再次凸顯。疫情後，新能源剛需車型成本繼續承壓，補貼退坡帶來的價
格復雜調整，新能源車市場格局正在重塑。
　
＊１月中旬燃油車車市回穩態勢較好＊
　
　　乘聯會表示，雖然外部環境動蕩不安給中國經濟帶來了影響加深，但「新十條」改變了車市
的封控狀態，居民出行逐漸趨於正常、市場活躍度明顯回升，社會煙火氣的回歸帶來消費信心及
收入水平的恢復；疊加春節假期返鄉旅遊出行潮、地方政策穩定延續，溫和引導消費需求釋放，
也激發了消費者的購買欲望，１月中旬燃油車車市回穩態勢較好。
　　乘聯會表示，隨著國際油價下降國內油價進入調整通道、部分新能源車企順應降價╱提升用
戶權益趨勢、加大終端促銷等舉措均有利於車市回暖。但由於今年春節是本世紀最早的關系，產
銷環節工作日同步減少，銷量潛力未得到充足釋放。
　
＊１月廠商批發銷量破萬輛企業降至７家＊
　
　　在產品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線並舉，市場基盤持續擴大，廠商批發
銷量突破萬輛的企業降到７家（環比減半，同比減少４家），佔新能源乘用車總量７６％。其中
：比亞迪汽車１５０１６４輛、特斯拉中國６６０５１輛、長安汽車２４９６０輛、上汽乘用車
１８１７８輛、理想汽車１５１４１輛、吉利汽車１１０３２輛、廣汽埃安１０２０６輛。
　　乘聯會早前初步統計，中國１月份乘用車市場零售１２４﹒１萬輛，同比下降４１％，環比
下降４３％。乘聯會表示，１月乘用車市場零售數據，無論同比增速還是環比增速都是本世紀以
來的１月最低數據，車市沒有實現１月開門紅，這是符合預期的合理走勢。（ｊｔ）

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