《經濟通通訊社８日專訊》外圍因素繼續左右Ａ股，美聯儲重申鷹派立場，氣球風波持續發

酵，加上美國總統即將發表國情咨文，滬深股市小升，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１％，

報３２５１﹒５點，深綜指高開０﹒０７％，創業板指高開０﹒１７％，半導體股造好，汽車股

走低。

在１月新增信貸數據公布前，官媒中央電視台提前預告稱，中國大型銀行１月信貸增長創３

年來同期最高，但未有提供新增貸款具體規模，報道指國有大行已增加對製造業、小微企業、綠

色金融、鄉村振興、餐飲和文旅等領域的貸款。

河南省提出要逐步提高預售門檻，並以鄭州、開封為試點，積極探索預售制度改革和現房銷

售。官媒內地《經濟日報》指，商品房預售制與過去房地產開發高槓杆、高周轉、高負債「三高

」模式緊密相連，如今弊端日益顯現，商品房預售制改革箭在弦上。預售改革或意味著以往「樓

花」銷售制度將受到限制，盡管能防止爛尾樓現象快速擴大，但可能對房企資金鏈帶來更大壓力

。

人民銀行進行６４１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日有１５５０億元７天期逆

回購到期，當日實現淨投放４８６０億元。（ｅｙ）

