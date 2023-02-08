《經濟通通訊社８日專訊》外圍因素繼續左右Ａ股，美聯儲重申鷹派立場，氣球風波持續發

酵，加上市場關注美國總統拜登發表的國情咨文對中美關係的影響，Ａ股半日表現偏悶，白酒、

軍工、券商等板塊下跌，滬綜指半日跌０﹒０５％，報３２４６﹒５３點，深成指軟０﹒０１％

，創業板指升０﹒２１％。

兩市半日成交４９７４億元（人民幣．下同），和上交易日同時段成交相若，北上資金繼續

循陸股通淨流入近３﹒５億元。

在美軍擊落中國氣球並研究殘骸後，中國駐美使館臨時代辦徐學淵奉命，就美方武力襲擊中

國民用無人飛艇向美國國務院和白宮國安會高官提出嚴正交涉。徐學淵指，中方對美方使用武力

襲擊飛艇表示堅決反對、強烈抗議，敦促美方不要採取進一步可能導致事態升級和複雜化的行動

，中方會保留作出進一步必要反應的權利。



＊萬達發債接二連三，地產股受鼓舞＊



曾經作為中國內房龍頭的萬達集團，核心子公司萬達商管今年內成功發行了兩筆美元債，引

起市場關注，亦提振同業信心。據內媒《澎湃新聞》報道，萬達商管預計可能在３月再發行一筆

２０億元的銀行間債券，已經聯繫到了部分錨定投資者。報道又指，大連萬達集團計劃以「內保

外貸」申請離岸貸款，或用於提前贖回３月份到期的３﹒５億美元債。

地產股拉升撐市，濱江集團（深：００２２４４）漲５﹒１％，新華聯

（深：０００６２０）升４﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒４％，保利發展

（滬：６０００４８）升２﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）升０﹒８％，萬科Ａ

（深：０００００２）升０﹒２％。

另外，河南省提出要逐步提高預售門檻，並以鄭州、開封為試點，積極探索預售制度改革和

現房銷售。內地《經濟日報》指，商品房預售制與過去房地產開發高槓杆、高周轉、高負債「三

高」模式緊密相連，如今弊端日益顯現，商品房預售制改革箭在弦上。預售改革或意味著以往「

樓花」銷售制度將受到限制，盡管能防止爛尾樓現象快速擴大，但可能對房企資金鏈帶來更大壓

力。



＊中資券商或見政策異動，暫小幅下跌＊



內媒引述市場傳聞稱，１６家國資券商收到監管指導指，要求在下周四（１６日）之前清散港

美股業務，國內ＩＰ要下線港美股Ａｐｐ。傳言稱，有頭部券商的負責人剛開完會，表示內部已

經緊急應對。有內媒詢問多家券商。其中，不少券商表示沒有美股業務，也沒有聽說收到相關指

導。亦有券商發言人表示，具體負責相關業務的部門對此事並未回覆。

券商股今早普遍下跌，但跌幅不算顯著，華鑫股份（滬：６００６２１）跌１﹒８％，東方

財富（深：３０００５９）跌１﹒２％，廣發証券（深：０００７７６）、光大證券

（滬：６０１７８８）跌０﹒８％，中國銀河（滬：６０１８８１）軟０﹒６％。（ｅｙ）

