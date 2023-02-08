《經濟通通訊社８日專訊》外圍因素繼續左右滬深股市，美國總統拜登在國情咨文警告中國

若侵犯美國主權，將採取行動保衛國家，不要賭美國會輸。Ａ股午後跌幅擴大，軍工、半導體等

板塊下跌，拖累滬綜指全日下跌０﹒４９％，報３２３２﹒１１點，深成指跌０﹒６２％，創業

板指倒跌０﹒４８％。

成交收窄，兩市全日成交８０４７億元（人民幣．下同），按日減少４﹒８％；陸股通今日

淨流出１３﹒８９億元，連續第四個交易日流出。

在美軍擊落中國氣球並回收殘骸作研究用途後，中國駐美使館臨時代辦徐學淵奉命，就美方

武力襲擊中國民用無人飛艇向美國國務院和白宮國安會高官提出嚴正交涉。



＊軍工、半導體股下跌，拜登國情咨文顯抗華色彩＊



拜登在國情咨文中重點提及到與中國的競爭關係，語氣強硬，反映在氣球事件後中美關係再

跌至新低點。軍工股顯著跌，立航科技（滬：６０３２６１）挫３﹒４％，雷電微力

（深：３０１０５０）跌３％，天奧電子（深：００２９３５）跌２﹒９％，航宇科技

（滬：６８８２３９）、煉石航空（深：０００６９７）跌２﹒６％，航天電子

（滬：６００８７９）下滑２﹒３％，中無人機（滬：６８８２９７）跌２％。

拜登又強調美國要投資創新產業，與盟友合作保護先進科技，或意指晶片產業。半導體板塊

顯著下跌，龍芯中科（滬：６８８０４７）瀉７﹒５％，國民技術（深：３０００７７）跌

５﹒２％，海光信息（滬：６８８０４１）挫４﹒９％，芯朋微（滬：６８８５０８）跌

３﹒９％，英集芯（滬：６８８２０９）跌３﹒７％，帝奧微（滬：６８８３８１）走低

３﹒４％。



＊炒東又炒西，資本如飛蛾撲火＊



成為新ＣｈａｔＧＰＴ概念股的知乎（０２３９０），隔晚在美股大漲３１﹒６９％後，港

股今日氣勢如虹，午後抽升近５０％，見３６﹒６港元的歷史新高。ＣｈａｔＧＰＴ概念之熾熱

，滬深股市同受推動，人氣股漢王科技（深：００２３６２）午後再度觸及漲停，走出８連板，

全日升幅仍有９﹒１％，報３５﹒５９元。漢王科技工作人員回應近日熱點話題時表示，在

ＮＬＰ人機交互方面，公司有比較多的底層技術，比如信息抽取、知識圖譜、文本分層、機器翻

譯這些細分的子領域都有相關技術儲備，也有項目落地。

Ａ場ＣｈａｔＧＰＴ股個別走，海天瑞聲（滬：６８８７８７）飆兩成漲停，物產金輪

（深：００２７２２）、三六零（滬：６０１３６０）升一成漲停，神思電子

（深：３００４７９）瀉９﹒８％，福石控股（深：３０００７１）跌８﹒８％，東港股份

（深：００２１１７）挫８﹒５％，初靈信息（深：３００２５０）跌８﹒２％，奧飛娛樂

（深：００２２９２）跌６﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０７６﹒１４ －０﹒４４

上證綜合指數 ３２３２﹒１１ －０﹒４９ ２９３３﹒３３

深證綜合指數 ２１４１﹒３１ －０﹒５４ ５１１４﹒４９

上證Ｂ股指數 ２９７﹒５２ ＋０﹒２３ ０﹒８９

深證Ｂ股指數 １２２１﹒５０ －０﹒０１ ０﹒３５

上證１８０指數 ８５４３﹒８２ －０﹒４１

上證３８０指數 ５９５１﹒３２ －０﹒７１

深證成份指數 １１８５３﹒４６ －０﹒６２

中小創新指數 ２４６３﹒０５ －０﹒８０

深圳創業板指數 ２５２５﹒８８ －０﹒４８

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