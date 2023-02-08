《經濟通通訊社８日專訊》上證１８０指數半日無升跌，報８５７８﹒６點，上證３８０指

數半日跌０﹒１８％，報５９８３﹒０２點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１３﹒３５億元，用６﹒６５億

元或１﹒３％。

河南省提出要逐步提高預售門檻，並以鄭州、開封為試點，積極探索預售制度改革和現房銷

售。官媒《經濟日報》指，當前中國推進商品房預售制逐步向現房銷售過渡的時機進一步成熟。

地產股反彈，新城控股（滬：６０１１５５）升０﹒８％，格力地產（滬：６００１８５）升

２﹒１％。

市傳１６家國資券商收到監管導指，要求在下周四（１６日）之前清散港美股業務，國內

ＩＰ要下線港美股Ａｐｐ。有頭部券商的負責人剛開完會，表示內部已經緊急應對。相關消息尚

未證實，券商股早盤表現分化，信達證券（滬：６０１０５９）拉升漲停，不過，華鑫股份

（滬：６００６２１）跌１﹒６％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７５２，較上個交易日升２１５點子，

結束三連貶，脫離近１個月低位。造紙股走高，冠豪高新（滬：６００４３３）升３﹒３％，仙

鶴股份（滬：６０３７３３）升１﹒４％，岳陽林紙（滬：６００９６３）升１﹒２％，博匯紙

業（滬：６００９６６）升逾１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

