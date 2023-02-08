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AH股新聞

08/02/2023 11:35

《深股通》深成指半日跌０﹒０１％，中小創新指跌０﹒２２％

　　《經濟通通訊社８日專訊》深證成指半日跌０﹒０１％，報１１９２５﹒１２點，深證中小
創新指數半日跌０﹒２２％，報２４７７﹒６１點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２１﹒４９億元，賣盤超買盤，
淨流出１﹒４９億元。
　　中信建投指出，從長期視角看，快遞行業進入「供給為王」時代，強大融資能力和資產持續
投入才是真正提升市佔率、格局優化、產生超預期收益的關鍵。快遞股分化，順豐控股
（深：００２３５２）升１﹒１％，韻達股份（深：００２１２０）升０﹒３％，申通快遞
（深：００２４６８）跌０﹒１％。
　　ＣｈａｔＧＰＴ概念熱炒，Ａ股概念股紛紛公告與ＡＩ產業關聯，板塊今日表現分化。凡拓
數創　（深：３０１３１３）飆９﹒４％，公告稱公司的數智虛擬人等產品應用了
ＣｈａｔＧＰＴ等相關技術。科大訊飛　（深：００２２３０）有ＣｈａｔＧＰＴ相關技術積累
，並保持核心技術處於世界前沿水平，今日再升０﹒４％。接連大漲後，ＣｈａｔＧＰＴ部分概
念股今回吐，東港股份（深：００２１１７）挫７﹒７％。
　　韓國市場研究機構ＳＮＥ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ發布的數據顯示，寧德時代
（深：３００７５０）和其他６家躋身全球前十的中國廠商，總共佔到全球市場份額的
６０﹒４％，較２０２１年的４８﹒２％大幅上升。寧德時代半日升０﹒５％。其他鋰電池概念
股大致向上，贛鋒鋰業（深：００２４６０）飆７﹒２％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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