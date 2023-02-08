《經濟通通訊社８日專訊》深證成指今日收跌０﹒６２％，報１１８５３﹒４６點，深證中

小創新指數收跌０﹒８％，報２４６３﹒０５點。

成為新ＣｈａｔＧＰＴ概念股的知乎，隔晚在美股大漲３１﹒６９％後，港股今日氣勢如虹

，午後抽升近５０％，見３６﹒６港元的歷史新高。ＣｈａｔＧＰＴ概念之熾熱，滬深股市同受

推動，人氣股漢王科技 （深：００２３６２）再飆逾９％。惟Ａ場大部分ＣｈａｔＧＰＴ股見

回落，神州數碼（深：００００３４）挫５﹒１％。

中信建投指出，從長期視角看，快遞行業進入「供給為王」時代，強大融資能力和資產持續

投入才是真正提升市佔率、格局優化、產生超預期收益的關鍵。快遞股分化，順豐控股

（深：００２３５２）升０﹒６％，韻達股份（深：００２１２０）升０﹒７％，申通快遞

（深：００２４６８）跌近１％。

韓國市場研究機構ＳＮＥ Ｒｅｓｅａｒｃｈ發布的數據顯示，寧德時代

（深：３００７５０）和其他６家躋身全球前十的中國廠商，總共佔到全球市場份額的

６０﹒４％，較２０２１年的４８﹒２％大幅上升。寧德時代半日升０﹒２％。其他鋰電池概念

股大致向上，贛鋒鋰業（深：００２４６０）飆逾６％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

