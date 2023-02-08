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AH股新聞

08/02/2023 15:16

《深股通》深成指收跌０﹒６２％，中小創新指跌０﹒８％

　　《經濟通通訊社８日專訊》深證成指今日收跌０﹒６２％，報１１８５３﹒４６點，深證中
小創新指數收跌０﹒８％，報２４６３﹒０５點。
　　成為新ＣｈａｔＧＰＴ概念股的知乎，隔晚在美股大漲３１﹒６９％後，港股今日氣勢如虹
，午後抽升近５０％，見３６﹒６港元的歷史新高。ＣｈａｔＧＰＴ概念之熾熱，滬深股市同受
推動，人氣股漢王科技　（深：００２３６２）再飆逾９％。惟Ａ場大部分ＣｈａｔＧＰＴ股見
回落，神州數碼（深：００００３４）挫５﹒１％。
　　中信建投指出，從長期視角看，快遞行業進入「供給為王」時代，強大融資能力和資產持續
投入才是真正提升市佔率、格局優化、產生超預期收益的關鍵。快遞股分化，順豐控股
（深：００２３５２）升０﹒６％，韻達股份（深：００２１２０）升０﹒７％，申通快遞
（深：００２４６８）跌近１％。
　　韓國市場研究機構ＳＮＥ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ發布的數據顯示，寧德時代
（深：３００７５０）和其他６家躋身全球前十的中國廠商，總共佔到全球市場份額的
６０﹒４％，較２０２１年的４８﹒２％大幅上升。寧德時代半日升０﹒２％。其他鋰電池概念
股大致向上，贛鋒鋰業（深：００２４６０）飆逾６％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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