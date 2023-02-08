《經濟通通訊社８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５１９﹒２億元，用０﹒８億元或０﹒２％。
外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出１３﹒８９億元，連續四日淨流出。
（ｄｗ）
08/02/2023 15:11
《深股通》深股通額度全日用不足１億元，外資連續四日淨流出
《經濟通通訊社８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５１９﹒２億元，用０﹒８億元或０﹒２％。
外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出１３﹒８９億元，連續四日淨流出。
（ｄｗ）
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