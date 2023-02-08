《經濟通通訊社８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日

額度餘５１９﹒２億元，用０﹒８億元或０﹒２％。

外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出１３﹒８９億元，連續四日淨流出。

（ｄｗ）

