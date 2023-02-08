《經濟通通訊社８日專訊》河南省提出要逐步提高預售門檻，並以鄭州、開封為試點，積極

探索預售制度改革和現房銷售。官媒《經濟日報》指，當前中國推進商品房預售制逐步向現房銷

售過渡的時機進一步成熟。商品房預售制與過去房地產開發高槓杆、高周轉、高負債「三高」模

式緊密相連，如今弊端日益顯現，商品房預售制改革箭在弦上。預售改革或意味著以往「樓花」

銷售制度將受到限制，盡管能防止爛尾樓現象快速擴大，但可能對房企資金鏈帶來更大壓力。

《中國證券報》引述仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟報道，預計２０２３年上半年尤其

是二季度中國房地產市場將出現較明顯的回暖勢頭，行業有望實現軟著陸，並重新成為穩投資、

穩增長的正向貢獻項。報道稱，春節假期後，鄭州、天津、廈門、福州、珠海、長春、瀋陽等地

相繼下調首套房貸款利率下限，截至目前，已有３０城下調首套個人住房貸款利率下限，其中最

低降至３﹒７％。

滬深地產股今早反彈，濱江集團（深：００２２４４）漲２﹒３％，新城控股

（滬：６０１１５５）升１﹒９％，格力地產（滬：６００１８５）升１﹒５％，保利發展

（滬：６０００４８）揚１﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）升１﹒１％，金地集團

（滬：６００３８３）升０﹒９％，中華企業（滬：６００６７５）升０﹒７％，招商蛇口

（深：００１９７９）、上海臨港（滬：６００８４８）、張江高科（滬：６００８９５）等跟

升。

金地集團（滬：６００３８３）公告，１月實現簽約面積５５﹒２萬平方米，同比下降

１﹒２６％；實現簽約金額９２﹒１億元人民幣，同比下降３８﹒４１％。金地集團現跌

０﹒４％，報９﹒５３元人民幣。（ｊｔ）

