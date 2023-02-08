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AH股新聞

08/02/2023 10:38

《Ａ股焦點》東方明珠飆７％，回應上市公司不涉及與暴雪合作事項

　　《經濟通通訊社８日專訊》據內媒報道，市傳美國遊戲商暴雪已簽約新的國服遊戲代理商，
代理權疑似被東方明珠（滬：６００６３７）拿到。東方明珠投資關係部門相關人士對此回應稱
，上市公司不涉及與暴雪合作事項，以公司官方信息披露為準。
　　惟東方明珠目前仍爆升７﹒１％，報７﹒３９元人民幣，創逾半年新高。（ｊｔ）

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