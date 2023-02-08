《經濟通通訊社８日專訊》據內媒報道，市傳美國遊戲商暴雪已簽約新的國服遊戲代理商，

代理權疑似被東方明珠（滬：６００６３７）拿到。東方明珠投資關係部門相關人士對此回應稱

，上市公司不涉及與暴雪合作事項，以公司官方信息披露為準。

惟東方明珠目前仍爆升７﹒１％，報７﹒３９元人民幣，創逾半年新高。（ｊｔ）

