《經濟通通訊社８日專訊》據內媒報道，市傳美國遊戲商暴雪已簽約新的國服遊戲代理商，
代理權疑似被東方明珠（滬：６００６３７）拿到。東方明珠投資關係部門相關人士對此回應稱
，上市公司不涉及與暴雪合作事項，以公司官方信息披露為準。
惟東方明珠目前仍爆升７﹒１％，報７﹒３９元人民幣，創逾半年新高。（ｊｔ）
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08/02/2023 10:38
《Ａ股焦點》東方明珠飆７％，回應上市公司不涉及與暴雪合作事項
《經濟通通訊社８日專訊》據內媒報道，市傳美國遊戲商暴雪已簽約新的國服遊戲代理商，
代理權疑似被東方明珠（滬：６００６３７）拿到。東方明珠投資關係部門相關人士對此回應稱
，上市公司不涉及與暴雪合作事項，以公司官方信息披露為準。
惟東方明珠目前仍爆升７﹒１％，報７﹒３９元人民幣，創逾半年新高。（ｊｔ）
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