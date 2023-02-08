《經濟通通訊社８日專訊》成為新ＣｈａｔＧＰＴ概念股的知乎（０２３９０），隔晚在美

股大漲３１﹒６９％後，港股今日氣勢如虹，午後抽升近５０％，見３６﹒６港元的歷史新高。

ＣｈａｔＧＰＴ概念之熾熱，滬深股市同受推動，人氣股漢王科技（深：００２３６２）午後再

度觸及漲停，走出８連板，目前升幅收窄至８﹒６％，報３５﹒４２元人民幣。

漢王科技工作人員表示，在ＮＬＰ人機交互方面，公司有比較多的底層技術，比如信息抽取

、知識圖譜、文本分層、機器翻譯這些細分的子領域都有相關技術儲備，也有項目落地。同時，

公司在行業裏已經深耕了很多年，對行業客戶的數據特點比較了解，能夠將相關技術運用到垂直

行業中，從而滿足客戶階段性需求。

惟Ａ場大部分ＣｈａｔＧＰＴ股見回落，海天瑞聲（滬：６８８７８７）亦飆１４﹒９％，

神州數碼（深：００００３４）挫４﹒１％，江南化工（深：００２２２６）跌３﹒８％，捷成

股份（深：３００１８２）跌３﹒１％，湯姆貓（深：３００４５９）跌２﹒２％，科大訊飛

（深：００２２３０）跌０﹒７％。



＊機構唱好知乎有數據優勢＊



知乎（０２３９０）成為新ＣｈａｔＧＰＴ概念股，據內地主流機構認為，知乎憑藉多年對

高質量內容的深耕細作，在數據積累方面擁有天然的優勢。因ＣｈａｔＧＰＴ是建立在龐大數據

量的訓練基礎上，然後通過引入「手動標註數據」以及「強化學習」來調整預訓練語言模型，從

而大幅提升回答信息的準確性。

知乎去年第三季季績顯示，知乎社區內的內容量已累計超５﹒７９億條，問答量累計超

４﹒８２億條，還有海量的用戶點贊投票數據，非常適合用於開發ＡＩＧＣ大模型。（ｊｔ）

