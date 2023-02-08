《經濟通通訊社８日專訊》近日浙江湖州一名女士發布影片，自己去銀行存５萬元（人民幣

．下同），不但被要求提供收入證明等材料，還遭櫃枱人員以「審犯」式提問，要求她交代自己

在哪裏上班、錢從哪裏來，她感到很不舒服，於是改為存款４９９００元，結果只需幾分鐘就完

成，銀行還送了一桶油。有關影片在網上引發關注，多地都有網友反映自己遇到過類似經歷。

存款５萬元究竟是否需要提供證明，有內媒向全國最主要的１８家商業銀行在北京支行的工

作人員作出查詢，得出的結果各有不同：工商銀行、農業銀行、建設銀行、招商銀行等１１家銀

行稱不需要客戶提供資料，中國銀行、交通銀行、郵儲銀行、浦發銀行等７家銀行則稱毋須用戶

提供證明，但會口頭問詢資金來源和用途。



＊內媒提醒銀行莫加戲搶先進＊



銀行獲客戶存款自然是好事，且５萬元對於個人而言亦算不上甚麼巨款，為何銀行需要問長

問短呢？原來人民銀行於２０２１年１月聯合多部門下發了《金融機構客戶盡職調查和客戶身份

資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆５萬元以上或者外幣等

值１萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。

不過據報有關《管理辦法》由於「技術原因」被暫緩執行。

內媒《澎湃新聞》發表評論文章指，相關規定的初衷是為了保障金融安全、遏制大額金融犯

罪，但如今５萬元恐怕不能算金額特別巨大，沒有政策支持銀行要求儲戶提供收入證明，只會給

群眾平添煩惱，帶來不便，銀行不必自我「加戲」。

《新京報》評論文章則稱，目前尚不知道該銀行是收到了有關部門的要求、作為試點先行，

還是其各級領導中有人自作主張，抑或是電腦系統調整錯誤，才會發生有關情況，但在社會尚未

充分熟悉和認可此等登記規則時，銀行執行此等規則多少會給儲戶造成困擾和不快，如果沒有充

分的必要性論證和合法性授權，不建議個別銀行搶「先進」。（ｅｙ）

