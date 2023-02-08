《經濟通通訊社８日專訊》《橫琴粵澳深度合作區發展促進條例》新聞發布會今日舉行，條

例共有８章６６條，自２０２３年３月１日起施行。廣東省發展改革委副主任、省大灣區辦常務

副主任朱偉在發布會上表示，《條例》的正式出台實施是合作區開發建設進程中一件具有里程碑

意義的大事，影響深遠、意義重大。

朱偉表示，接下來將落地落實各項制度舉措，在法治的軌道上不斷推動合作區建設取得新的

成效。今年，將重點推動「分線管理」重大政策落地，力爭年內「封關運作」，在全面取消澳門

非營運小客車入出合作區配額的基礎上，進一步推動放開澳門單牌營運車輛入出合作區，實現跨

境要素更加高效便捷流動，塑造琴澳一體化發展基本形態。

同時，將堅持把項目落在地上，立足「吸引新澳企、壯大新澳資」推動引進更多具有粵澳特

色、根植性強、帶動力強的產業項目落地。優化創新資源配置，高水平打造大灣區國際科技創新

中心重要支點，推動粵澳合作在中醫藥等領域布局建設實驗室等創新平台。推動國家加快出台金

融支持合作區建設專項政策，促進合作區金融業面向澳門高度開放，大幅降低澳門銀行保險金融

機構進入合作區准入門檻。（ｃａ）

