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AH股新聞

09/02/2023 17:43

【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒１９億元，買小米沽恒生國企

　　《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指低開１２９點，報２１１５４點。最高升３５４點報
２１６３７點，最低跌１３２點報２１１５１點。恒指收報２１６２４點，升３４０點或
１﹒６％。
　　北水全日淨流出８﹒１９億元，減少７７﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是小米集團
（０１８１０）、新東方在綫（０１７９７）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是
恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）。
　　主板成交１１７７﹒６５億元增加１﹒９％。其中港股通成交３３５億元，佔總成交
２８﹒４％。
　
＊傳小米加ＣｈａｔＧＰＴ戰場＊
　
　　ＣｈａｔＧＰＴ熱潮在內地持續，科網公司紛紛公布在ＡＩ相關領域進展。內媒報道引述接
近小米人士報道，小米在ＣｈａｔＧＰＴ領域有豐富落地場景，包括小愛對話、機器人等，其中
小愛擁有龐大數據支撐，會讓小米在大模型方面進展更迅速。此前小米在ＡＩ大模型上已有多路
並行嘗試，未來將加大相關領域人力和資源投入。
　　小米集團升８﹒５１％報１３﹒５２元，北水淨買入１﹒９億元；新東方在綫升８﹒１７％
報６２﹒２元，北水淨買入１﹒７億元；騰訊控股升３﹒５１％報３９５﹒６元，北水淨買入
１﹒２億元。
　　恒生中國企業升１﹒８５％報７３﹒８４元，北水淨賣出４﹒１億元；美團升０﹒２６％報
１５３﹒５元，北水淨賣出３﹒５億元；快手升４％報６５元，北水淨賣出２﹒９億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　　１﹒９３
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　　１﹒７３
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　１﹒１６
　　商湯　　　　（０００２０）　　　　　　０﹒７８
　　美圖公司　　（０１３５７）　　　　　　０﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－４﹒１１
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒５１
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒９４
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　－２﹒６９
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　－１﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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