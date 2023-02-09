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AH股新聞

09/02/2023 18:15

《國企紅籌》廣汽（２２３８）：１月汽車銷量按年跌３８﹒０７％

　　《經濟通通訊社９日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，１月汽車
產量為１２﹒８萬輛，按年下降４１﹒２９％；２０２３年１月汽車銷量為１４﹒６９萬輛，按
年下降３８﹒０７％。（ａｃ）

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