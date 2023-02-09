《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



１月信貸數據暖意濃

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１月金融數據發布在即。專家表示，在政策發力顯效、企業預期改善、銀行「開門紅」項目儲備

充足等多種有利因素支持下，１月新增信貸規模有望超預期，可能逾４萬億元（人民幣．下同）

。其中，基建、製造業領域是支持重點。



央企改革動作頻頻

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新年伊始，新能源、醫療、化工、軍工、工程設計等領域央企整合動作頻頻，鋼鐵、糧食等領域

混改接連落地，新一輪國企改革正拉開大幕。有關部門及各大央企密集召開會議，謀劃央企改革

新藍圖和高質量發展新篇章。



全面註冊制將至，三大趨勢折射Ａ股新生態

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在全面實行股票發行註冊制後，新股發行市場化改革將進一步顯效，引領定價機制、定價效率和

投資理念展現新變化，破發和打新溢價並存現象將是常態。





《上海證券報》



全面註冊制不會出現「大放水」

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全面實行股票發行註冊制改革已於近期啟動，各方普遍預期，全面註冊制下，Ａ股市場包容性將

提升、發行註冊效率、可預期性也將進一步提高。但包容性提升不等於「一放了之」，提高審核

效率也不意味著發行「大放水」。



Ａ股２０２２年年報披露拉開帷幕

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Ａ股公司首份２０２２年年報出爐。創業板公司金三江８日率先披露２０２２年年報。報告期內

，公司實現營收２﹒７９億元，同比增長３７﹒７０％；實現淨利潤０﹒６６億元，同比增長

３０﹒５１％。



「流量」指標彰顯中國經濟復甦活力

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消費是觀察中國經濟的「晴雨表」，客流物流也彰顯著經濟的脈動。新春伊始，民航、鐵路、地

鐵、快遞等多項「流量」指標明顯回暖，從不同角度傳遞出經濟復甦的活力。





《證券時報》



拼經濟先「搶」人

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每年春節過後，都是各地招工的重要時間窗口，而今年的「搶人大戰」來得有些早。人社部數據

顯示，各類招聘服務已全面發力，截至１月３１日，已累計舉辦各類招聘活動約１﹒６萬場，發

布崗位近１０００萬個。



轉移支付支撐收支平衡

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截至２月８日，全國３１個省區市已披露２０２２年一般公共預算收支情況。整體來看，各省區

市在２０２２年均經受住了國內外複雜因素衝擊，有力保障了民生支出力度。對於２０２３年，

多數地區預期財政收入將回暖，也強調今年仍面臨財政收支平衡壓力。



新概念雖好，可不要瞎炒

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市場每日總會炒作熱點，新生事物往往是關注重點。涉新概念的個股好像有神力，不停往上漲。

市場就是這麼樂觀，願意用資金來投票，即使概念落空也矢志不渝。（ｌｃ）

