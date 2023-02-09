《神州經脈》外資今日通過滬股通、深股通大幅流入１２１億元（人民幣．下同），結束連

續四日淨流出。滬深股市低開高走，滬綜指全日升１﹒１８％，錄得去年１２月５日以來最大單

日漲幅，報３２７０﹒３８點，深成指收升１﹒６４％，創業板升１﹒７４％。

白酒和半導體板塊勁揚，ＣｈａｔＧＰＴ概念出現分化，有色金屬板塊回調，兩市超

４１００股飄紅。外資湧入帶動成交增加，兩市全日成交９０１１億元，按日增近一成二。

人行即將公布１月信貸數據，市傳新增貸款可能高達５萬億人民幣。而中金公司早前預計，

１月新增貸款約４﹒８萬億元人民幣，創單月信貸投放歷史新高。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國總統拜登８日接受採訪，否認美國在領空擊落中國氣球後，導致中美關係變得更為緊

張。當時拜登被問及全球兩大經濟體之間的關係是否因氣球事件受到「重創」，他回應說：「沒

有，沒有。」拜登承認，氣球事件後未有與習近平對話，但在之前的對話中已明確向習近平指出

，美國尋求與中國全面競爭，而非衝突。美方將研究中國氣球殘骸，以了解中方希望蒐集的情報

及所使用的儀器。



２﹒ 美國財政部長耶倫表示，仍打算訪問中國，稱在經濟問題上加強與中國同領域官員的溝通

很重要，但兩國因疑似「間諜氣球」事件發生外交爭端後，她暫無具體計劃。中國商務部新聞發

言人束玨婷９日回應稱，劉鶴副總理與耶倫今年１月在瑞士舉行半天會談，雙方保持正常溝通非

常重要，中方對耶倫希望訪華持歡迎態度。而針對近日美國貿易代表辦公室發布的《２０２２假

冒和盜版惡名市場》名單並點名多間中國企業，束玨婷表示，中方注意該名單，認為報告引述的

情況未經調查核實，結論是不客觀、不公正的。美方將中國一些企業和市場列入了名單，卻又聲

稱名單未對違法行為進行認定，也不反映美國政府對相關國家總體知識產權保護、執法環境的分

析，這是非常不專業，不負責任的做法。中方對此堅決反對。



３﹒ 澳洲下令對國防部門辦公室的中國產攝像頭進行審查。早前有澳洲媒體報道，因為擔心或

被用於間諜活動，澳洲國家戰爭紀念館將拆除館內１１台中國製造的安全攝像監視器。澳洲副總

理兼國防部長馬利士接受媒體訪問時指，將下令評估國防部使用海康威視和大華股份設備的情況

，並會移除這些攝像頭。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上回應，希望澳方為中方企業提供

公平環境。此外，Ｇ７正討論是否要制裁中國部分公司，因它們認為這些公司向俄羅斯提供了用

於軍事目的零部件和技術。該計劃還可能包括制裁伊朗和朝鮮企業。毛寧回應稱，中國一貫反對

沒有國際法依據，未經安理會授權的單邊制裁和長臂管轄，中方將採取一切必要措施，堅決維護

中國企業的正當合法權益。



４﹒ 繼百度、網易後，阿里巴巴也表示正在開發類似ＣｈａｔＧＰＴ的聊天機械人，《中國證

券報》從阿里確認，其ＣｈａｔＧＰＴ產品已經在研發中，目前處於內測階段。字節跳動的人工

智能實驗室（ＡＩ Ｌａｂ）據報有開展類似ＣｈａｔＧＰＴ和ＡＩＧＣ的相關研發，未來或為

旗下ＶＲ硬件廠商ＰＩＣＯ提供技術支持。Ａ場ＣｈａｔＧＰＴ概念股熱炒，海天瑞声和雲從科

技的股價春節後８個交易日翻倍，成為兔年首批翻倍牛股。兩家公司８日均收到來自上交所的監

管工作函。漢王科技前一日也收到深交所關注函，被市場視為監管給ＣｈａｔＧＰＴ炒作降溫的

信號。官媒《證券時報》發表評論文章稱，新技術的突破固然值得欣喜，但投資者也要擦亮眼睛

，尤其是概念股股價狂飆之下，切莫盲目「上頭」跟風。



５﹒ 中國出入境管理局發布公告，為便利粵港澳大灣區人才從事科研學術交流活動，促進服務

粵港澳大灣區建設發展，自２月２０日起在粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注政

策。包括傑出人才、科研人才等６類內地人可申辦往來港澳人才簽注。其中傑出人才可以申辦有

效期５年的人才簽注，科研、文教、衛健人才可以申辦有效期３年的人才簽注，法律、其他類人

才可以申辦有效期１年的人才簽注。持證人在簽注有效期內可以不限次數往來香港或者澳門地區

，每次在香港或者澳門停留不超過３０天。



６﹒ 人民銀行公告，《金融控股公司關聯交易管理辦法》自２０２３年３月１日起施行。《辦

法》結合中國金融控股公司特點，按照實質重於形式和穿透原則，界定金融控股公司關聯方以及

金融控股集團的關聯交易類型，明確禁止性行為，要求其設置關聯交易限額；要求金融控股公司

完善關聯交易定價機制，建立健全關聯交易管理、報告和披露制度，建立專項審計和內部問責機

制。同時，明確人民銀行相關監管措施安排。



７﹒ 高盛發表報告，預計中國２０２３年地方專項債發行額度將創新高至４萬億元（２０２２

年為３﹒６５萬億），專項債發行將大量前置在上半年，以對沖依然較大的經濟增長壓力。不過

，今年地方專項債實際的資金支出規模應該低於去年，專項債未來幾年將在政府融資中發揮更重

要的作用，為持續疲弱的房地產市場和遏制地方政府隱性債務提供支持。瑞士私人銀行瑞聯銀行

（ＵＢＰ）表示，將今年中國國內生產總值（ＧＤＰ）增長預測，由５﹒２％上調至６％，高於

市場平均預測５﹒１％。該行預計，中國在今年第二季將迎來增長頂峰，下半年增速仍將維持在

超過潛力水平。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒７８１７，較上個交易日４時３０分收

盤價跌１５點子。全日在６﹒７７５０至６﹒７９３０之間波動。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）

現漲１４５點子，報６﹒７８２２。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７９０５

，較上個交易日跌１５３點子，上個交易日報６﹒７７５２。建行金融市場部匯率交易團隊認為

，年初的人民幣升值已反映良好預期，後續要看中國經濟回升的現實與預期差。預計２月人民幣

匯率會強勢震盪，美元兌人民幣上方２００日均線６﹒８６位置阻力較大，６﹒７０位置支撐力

較強。（ｄｗ）

