《鍾之日記》２月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國聯儲局官員放鷹後，美股表現反覆，隔晚三大指數下跌。市場觀望美國今晚申請失業救

濟金人數，香江魚缸今早低開高走，午後在Ａ股帶動下抽上，收市大漲逾３００點。

恒指低開１２９點，報２１１５４，一度跌幅擴至１３２點，低見２１１５１，Ａ股造好帶

動下，大市止跌回升，最多升１４９點，高見２１４３３，之後回順。北向資金活躍，午後升穿

上午高位，尾段最多升３５４點，高見２１６３７。恒生指數最終收報２１６２４，升３４０點

或升１﹒６０％，主板成交１１７７﹒６５億元。國企指數報７３１３，升１２４點或升

１﹒７３％。恒生科技指數報４５７１，升１４０點或升３﹒１６％。

摩根士丹利表示，小米（０１８１０）智能手機出貨量疲弱眾所周知，但集團延長保養政策

可能會導致一次性開支和侵蝕去年第四季度毛利率，但相信投資者會更注重２０２３年前景，並

認為其毛利率復甦將成重要催化劑。小米收升８﹒５％，為表現最好藍籌。另外，小米亦稱在

ＣｈａｔＧＰＴ領域有豐富落地場景，未來將加大相關領域人力和資源投入。



＊滬綜指錄２個月來最大單日漲幅＊



地緣政治憂慮暫時緩解，市場風險偏好提升，加上外資又開始大幅買入，今日通過滬股通、

深股通大幅流入１２１億元人民幣，結束連續四日淨流出。滬深股市低開高走，滬綜指全日升

１﹒１８％，錄得去年１２月５日以來最大單日漲幅，報３２７０﹒３８點，深成指收升

１﹒６４％，創業板升１﹒７４％。

白酒和半導體板塊勁揚，ＣｈａｔＧＰＴ概念出現分化，有色金屬板塊回調，兩市超

４１００股飄紅。外資湧入帶動成交增加，兩市全日成交９０１１億元人民幣，按日增近一成二

。



＊官媒潑冷水，部分ＡＩ股見回落＊



自從人工智能（ＡＩ）聊天機械人ＣｈａｔＧＰＴ繼續成為市場焦點，今日再有上市公司透

露引入ＣｈａｔＧＰＴ相關技術，其中包括阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、京

東集團（０９６１８）、快手（０１０２４）等。成為新一輪ＣｈａｔＧＰＴ概念股，阿里、快

手反彈近４％，騰訊漲３﹒５％，京東集團升２﹒５％。

官媒《證券時報》發表評論文章稱，ＣｈａｔＧＰＴ帶來的ＡＩ投資熱潮已燃遍全球，

ＡＩＧＣ（人工智能技術生成內容）將成為２０２３年首個「頂流」話題。智能聊天機械人對搜

索引擎發動的大戰也已經蔓延開來。新技術的突破固然值得欣喜，但投資者也要擦亮眼睛，尤其

是概念股股價狂飆之下，切莫盲目「上頭」跟風。

監管呼籲勿跟風炒股，部分ＣｈａｔＧＰＴ概念股見獲利盤，知乎（０２３９０）瀉近

９﹒９％，美圖公司（０１３５７）挫５﹒７％，百度（０９８８８）跌３﹒７％。



＊上季虧損擴大，濠賭股反高潮＊



濠賭股今日領風騷。永利澳門（０１１２８）上季虧損擴至２﹒３６億美元，全日反飆

７﹒２％；美高梅（０２２８２）第四季經調整物業ＥＢＩＴＤＡ由盈轉虧，股價也揚９﹒２％

；金沙中國（０１９２８）升５﹒４％；銀娛（０００２７）升３﹒２％；澳博（００８８０）

漲４﹒１％；新濠（０００２０）炒高３﹒４％。

美高梅去年第四季收入按年跌４４﹒５％至１﹒７億美元，經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ由盈

轉虧蝕５４９７﹒９萬美元。期內，公司娛樂場收益按年少４７％至１﹒４５億美元，貴賓賭枱

轉碼數跌４４％至９﹒８億美元，主場地賭？投注額跌４５％至６﹒３８億美元。

永利澳門公布季度業績。截至１２月３１日止，永利澳門去年第４季公司擁有人應佔虧損淨

額為近２﹒４億美元，較２０２１年同期的虧損淨額近２﹒１億美元有所擴大。經營收益總額為

１﹒９億美元，按年減少４１﹒６％。當中，娛樂場經營收益１﹒２億美元，跌５０％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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