《經濟通通訊社９日專訊》中國出入境管理局發布公告，為便利粵港澳大灣區人才從事科研

學術交流活動，促進服務粵港澳大灣區建設發展，自２０２３年２月２０日起在粵港澳大灣區內

地城市試點實施往來港澳人才簽注政策。包括杰出人才、科研人才等６類內地人可申辦往來港澳

人才簽注。



＊人才簽注最長可申辦５年有效期，可不限次數往來港澳＊



上述６類人才可以根據實際需要，單獨或者同時申請辦理赴香港人才簽注和赴澳門人才簽注

。其中杰出人才可以申辦有效期５年的人才簽注，科研、文教、衞健人才可以申辦有效期３年的

人才簽注，法律、其他類人才可以申辦有效期１年的人才簽注。持證人在簽注有效期內可以不限

次數往來香港或者澳門地區，每次在香港或者澳門停留不超過３０天。

杰出人才可以由本人向粵港澳大灣區任一縣級以上公安機關出入境管理機構提出申請，其他

５類人才應由本人向工作所在地的縣級以上公安機關出入境管理機構提出申請。人才簽注的申請

材料和申辦手續，可通過中華人民共和國出入境管理局、廣東省公安廳出入境管理局政府網站或

者１２３６７服務平台查詢。



＊深圳已買房人士優先獲得積分入戶資格＊



另外，深圳市積分入戶辦法發布，自２０２３年２月１５日起施行，有效期五年。１個月１

分，在深圳買了住房的人，優先獲得積分入戶資格。（ｅｗ）

