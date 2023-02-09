《經濟通通訊社９日專訊》北京２０２２年第五批次集中供地第二場結果出爐。本次土拍中

位於亦莊新城的地塊被京東（０９６１８）以底價３１﹒１２億元人民幣奪得，該宗地塊中除了

商業用地外，還包含一塊居住地塊，頗為罕見。

業內人士表示，京東此前也曾多次自行拿地建設辦公大樓，這也折射出京東業務的快速擴張

與發展。另一方面，互聯網企業拿下住宅用地大概率會圍繞員工福利房進行，從而提高員工積極

性增強企業競爭力。（ｅｗ）

