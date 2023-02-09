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AH股新聞

09/02/2023 10:14

《中國房產》京東３１億北京亦莊拿地，市場猜測劉強東建福利房

　　《經濟通通訊社９日專訊》北京２０２２年第五批次集中供地第二場結果出爐。本次土拍中
位於亦莊新城的地塊被京東（０９６１８）以底價３１﹒１２億元人民幣奪得，該宗地塊中除了
商業用地外，還包含一塊居住地塊，頗為罕見。
　　業內人士表示，京東此前也曾多次自行拿地建設辦公大樓，這也折射出京東業務的快速擴張
與發展。另一方面，互聯網企業拿下住宅用地大概率會圍繞員工福利房進行，從而提高員工積極
性增強企業競爭力。（ｅｗ）

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