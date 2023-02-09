《經濟通通訊社９日專訊》Ａ場ＣｈａｔＧＰＴ概念股熱炒，海天瑞声

（滬：６８８７８７）和雲從科技（滬：６８８３２７）的股價春節後８個交易日翻倍，成為兔

年首批翻倍牛股。２月８日，兩家公司均收到來自上交所的監管工作函。漢王科技

（深：００２３６２）前一日也收到深交所關注函，被市場視為監管給ＣｈａｔＧＰＴ炒作降溫

的信號。

上交所在向海天瑞聲、雲從科技下發監管工作函，具體所涉事項沒有明確，只是表示為「有

關事項」。而在７日，深交所曾給當時７連板的漢王科技下發關注函。深交所稱關注到漢王科技

股價連續７個交易日漲停，並披露三次《股票交易異常波動公告》，要求漢王科技就ＮＬＰ業務

等具體情況進行核查並作出書面回覆。

兩只股票均發布多次股價異常波動公告。雲從科技６日表示，公司已連續十個交易日收盤價

格漲幅偏離值累計超過１倍，連續３個交易日收盤價漲幅偏離值累計超３０％。海天瑞聲８日公

告中表示，股票交易在連續３０個交易日內，收盤價格漲幅偏離值累計超２倍；連續１０個交易

日內，３次出現連續３個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到３０％。



＊Ａ場ＣｈａｔＧＰＴ板塊大幅回吐＊



收到監管函兩公司今日大幅回吐，海天瑞聲插７﹒２％，雲從科技急挫１１﹒１％。漢王科

技開盤亦跌３﹒３％。

此外，谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ股價周三亦大跌７﹒７％，市值蒸發超過１０００億美

元，之前谷歌人工智能聊天機器人Ｂａｒｄ在一場發布會上對用戶提出的問題給出錯誤回答。

監管出手加之外圍影響，Ａ股概念股普遍走低，東港股份（深：００２１１７）跌６﹒９％

，天地在線（深：００２９９５）跌４﹒４％，高鴻股份（深：０００８５１）跌５﹒２％，福

石控股（深：３０００７１）跌２﹒９％。（ｄｗ）

