《經濟通通訊社９日專訊》美國國防部早前指，美方擊落中國高空氣球後當天立即要求舉行
美中防長通話，但遭北京拒絕。
中國國防部發言人回應表示，美方執意動用武力襲擊中國民用無人飛艇，嚴重違反國際慣例
，開啟了惡劣先例。鑒於美方這種不負責任的嚴重錯誤做法沒有為兩軍開展對話交流創造應有的
氛圍，中方不接受美方關於兩國防長通話的提議。關於無人飛艇事件性質，中國外交部已作出公
開聲明，中方保留使用必要手段處置類似情況的權利。（ｄｗ）
09/02/2023 17:37
【大國博弈】中國國防部拒絕美防長就氣球事件通話：開啟惡劣先例
《經濟通通訊社９日專訊》美國國防部早前指，美方擊落中國高空氣球後當天立即要求舉行
美中防長通話，但遭北京拒絕。
中國國防部發言人回應表示，美方執意動用武力襲擊中國民用無人飛艇，嚴重違反國際慣例
，開啟了惡劣先例。鑒於美方這種不負責任的嚴重錯誤做法沒有為兩軍開展對話交流創造應有的
氛圍，中方不接受美方關於兩國防長通話的提議。關於無人飛艇事件性質，中國外交部已作出公
開聲明，中方保留使用必要手段處置類似情況的權利。（ｄｗ）
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