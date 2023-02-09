《經濟通通訊社９日專訊》氣球事件持續，美國總統拜登周三（８日）接受《ＰＢＳ

Ｎｅｗｓｈｏｕｒ》採訪時，否認美國在領空擊落中國氣球後，導致中美關係變得更為緊張。

當時拜登被問及全球兩大經濟體之間的關係是否因氣球事件受到「重創」，他回應說：「沒

有，沒有。」他續指，已經與中國國家主席習近平說清楚美國將與中國全力競爭，但彼此不會尋

找衝突。到目前為止一直如此，因此打下一個在美國上空蒐集信息的氣球，不會使關係變得更糟

。拜登其後澄清指，氣球事件發生以來，他還沒有與習近平交談過。但以前和習近平談過，團隊

也在與他們的人溝通。

拜登當地周二（７日）晚上９點發表其總統任期內第二份國情咨文，未有明確談及擊落中國

氣球事件，但稱美國致力於與中國合作，以促進美國利益並造福世界，但美國在上周的行動亦顯

示，如果中國威脅到美國的主權，美國將採取行動保護國家，而美國已經做到了。



＊耶倫仍希望訪華＊



此外，美國財政部長耶倫表示，仍打算訪問中國，但兩國因疑似「間諜氣球」事件發生外交

爭端後，她暫無具體計劃。

耶倫上個月在蘇黎世與中國國務院副總理劉鶴舉行會談後，財政部隨即宣布她將首次以美國

財長身份訪華。（ｊｔ）

