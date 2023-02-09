《經濟通通訊社９日專訊》對於早前美國擊落中國高空氣球，美國國務卿布林肯指其作用是

中方為了廣泛監視計劃的一部分，目標是在全球蒐集情報。

布林肯與到訪華盛頓的北約秘書長斯托爾滕貝格見記者，指中國蒐集情報的目標遍布五大洲

，而且侵犯主權，美方已向數十個國家詳細通報事件。斯托爾滕貝格指，氣球事件證明中國過去

數年大力投資新型軍事科技及監視儀器，歐洲的中國間諜活動有所增加，有需要警惕中國情報工

作的風險。



＊美國防部：氣球絕非民用並有情報收集能力＊



美國國防部發言人賴德指，中方的氣球監視行動已進行數年，近年曾４次派氣球接近美國，

其中３次在前總統特朗普任內發生，拜登上任初期也曾發生１次，有關氣球飛越美國境內敏感地

點，但未有交代實際位置。對於中國指氣球是民用科研用途，賴德指肯定氣球絕非民用，並有情

報收集能力。

中國堅稱這是個偏離航線的氣象科研氣球，且美國無權摧毀它。據外電引述一位知情人士透

露，美國駐外大使館被要求在與外國同行的會晤中，重申華盛頓對氣球情報蒐集能力的確信，這

是美國反制中國解釋的部分努力。（ｊｔ）（ｚｚ）

