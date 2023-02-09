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AH股新聞

09/02/2023 15:49

【大國博弈】商務部：對美財長耶倫希望訪華持歡迎態度

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國財長耶倫近日表示仍然希望能夠訪問中國，稱在經濟問題上
加強與中國同領域官員的溝通很重要，但沒有透露具體時間。對此，中國商務部新聞發言人束玨
婷９日回應稱，劉鶴副總理與耶倫今年１月在瑞士舉行半天會談，雙方保持正常溝通非常重要，
中方對耶倫希望訪華持歡迎態度。
　　耶倫與副總理劉鶴１月在瑞士蘇黎世會晤，中國財政部會後聲明指，中方歡迎耶倫在今年適
當時候訪華。不過近日發生中國氣球飛越美國上空，最終被美國擊落事件，美國國務卿布林肯之
前已因應事件推遲訪問中國行程。（ｅｗ）

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