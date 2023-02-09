《經濟通通訊社９日專訊》多名美聯儲會官員認為終極利率可能比先前預期更高，美股走弱

，滬深股市同低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１４％，報３２２７﹒７３點，深綜指低

開０﹒２４％，保險、釀酒股造好，科技股走低。

ＣｈａｔＧＰＴ概念在中國資本市場上興風作浪，不少科技企業市值急升，不過官媒稱新概

念或還需時間驗證，提醒投資者勿跟風炒作，同時上交所向多家相關概念公司發監管工作函，

ＣｈａｔＧＰＴ概念今早開市見回調。

防疫措施放寬後內地出行活動有復甦跡象，此前網傳國資委下屬七家國企航企被要求停止低

價投放機票，以減少虧損。有內媒確認消息屬實，監管部門將核查票面及航訊系統。有網民在社

交平台上留言指，近期機票的確大幅漲價。

人民銀行進行４５３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日有６６０億元７天期逆回

購到期，當日實現淨投放３８７０億元，連續２日放水。

中金固收在研報中稱，從人行近期比較積極的投放來看，貨幣政策沒有主動收緊轉向的意圖

，所以當前銀行間流動性偏緊更多可能還是季節性擾動下資金流入流出錯位影響，雖然短期內擾

動仍在，但下旬可能會有一定好轉，而中長期來看，銀行間流動性雖仍會維持一定的寬鬆，但完

全回到年初特別寬鬆狀態的概率不大。（ｅｙ）

