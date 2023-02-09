《經濟通通訊社９日專訊》多名美聯儲會官員認為終極利率可能比先前預期更高，美股走弱

，滬深股市同低開，惟盤中晶片概念接力ＣｈａｔＧＰＴ拉漲，加上釀酒、保險等板塊上升，滬

綜指盤中倒升，半日收升０﹒６２％，報３２５２﹒０２點，深成指升０﹒８６％，創業板指同

升０﹒７８％。

兩市半日成交５１６６億元（人民幣．下同），較上交易日同時段成交上升３﹒９％，值得

留意的是北上資金大幅流入，循陸股通淨流入超過７４億元。



＊晶片股接力炒起＊



外界認為ＣｈａｔＧＰＴ將對未來各行各業將產生深刻變革，不過對晶片的算力帶來重大挑

戰，據華泰證券研報指，ＡＩ深度學習正在逼近現有晶片的算力極限，也對晶片設計廠商提出了

更高要求。半導體板塊今早爆發，恒爍股份（滬：６８８４１６）飆升兩成漲停，海光信息

（滬：６８８０４１）升１４﹒７％，珈偉新能（深：３００３１７）升１０﹒９％，鉅泉科技

（滬：６８８３９１）漲６﹒９％，富瀚微（深：３００６１３）升６﹒６％，炬光科技

（滬：６８８１６７）升６﹒１％，路維光電（滬：６８８４０１）升５﹒９％。

外資大幅流入，白酒股上漲，舍得酒業（滬：６００７０２）升４％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升３﹒６％，五糧液（深：０００８５８）、老白干酒

（滬：６００５５９）升３﹒２％，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒８％。



＊傳停投放超低價機票，航企股價低飛＊



防疫措施放寬後內地出行活動有復甦跡象，此前網傳國資委下屬七家國企航企被要求停止低

價投放機票，以減少虧損。有內媒確認消息屬實，監管部門將核查票面及航訊系統，亦有網民在

社交平台上留言指，近期機票的確大幅漲價。國家民航局則回應傳聞稱，沒有對航空公司提出過

相關要求。機票加價固然能增加航企營收，但亦削弱了航空公司的競爭力，南方航空

（滬：６０００２９）、中國國航（滬：６０１１１１）跌０﹒４％，中國東航

（滬：６００１１５）跌０﹒２％。（ｅｙ）



