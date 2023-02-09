《經濟通通訊社９日專訊》地緣政治憂慮暫時緩解，市場風險偏好提升，加上外資又開始大

幅買入，今日通過滬股通、深股通大幅流入１２１億元（人民幣．下同），結束連續四日淨流出

。滬深股市低開高走，滬綜指全日升１﹒１８％，錄得去年１２月５日以來最大單日漲幅，報

３２７０﹒３８點，深成指收升１﹒６４％，創業板升１﹒７４％。

白酒和半導體板塊勁揚，ＣｈａｔＧＰＴ概念出現分化，有色金屬板塊回調，兩市超

４１００股飄紅。外資湧入帶動成交增加，兩市全日成交９０１１億元，按日增近一成二。

美國總統拜登重申，美方擊落中國高空氣球，不會衝擊兩國關係，同時指國家主席習近平面

對龐大問題，包括中國脆弱的經濟。分析師稱弱經濟復甦和強預期環境下，市場近期將維持弱勢

震盪調整。



＊ＣｈａｔＧＰＴ熱潮下投資者關注上游算力需求＊



繼ＣｈａｔＧＰＴ熱潮後，投資者將目光轉向類似ＡＩ（人工智能）產品對上游芯片算力的

需求。芯片算力概念股勁揚，ＧＰＵ芯片個股海光信息（滬：６８８０４１）急升１３﹒３％，

景嘉微（深：３００４７４）、恒爍股份（滬：６８８４１６）漲停，龍芯中科

（滬：６８８０４７）揚６﹒１％，寒武紀（滬：６８８２５６）漲５﹒７％，安路科技

（滬：６８８１０７）升１２﹒２％。

浙商證券研報稱，ＣｈａｔＧＰＴ作為新興的超智能對話ＡＩ產品需要強大算力作為支撐；

ＣｈａｔＧＰＴ對於高端芯片的需求增加也會拉動芯片均價，量價齊升導致芯片需求暴漲。

不過官媒《證券時報》發表評論文章指出，市場總會炒作熱點，新生事物往往是關注重點。

涉新概念的個股好像有神力，不停往上漲。市場就是這麼樂觀，願意用資金來投票，即使概念落

空也矢志不渝。



＊軍工板塊活躍＊



券商稱春節後白酒消費復甦，行業或重回景氣階段。白酒板塊勁揚，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）升２﹒７％，水井坊（滬：６００７７９）升２﹒２％，貴州茅台

（滬：６００５１９）升１﹒９％。

軍工板塊反覆活躍，國產航母方向領漲，龍洲股份（深：００２６８２）漲停，凱恩股份

（深：００２０１２）升３﹒４％，新余國科（深：３００７２２）升２％，雷電微力

（深：３０１０５０）漲６﹒５％。

有色金屬板塊則回調，華鋒股份（深：００２８０６）跌停，湖南黃金

（深：００２１５５）跌２﹒８％，合金投資（深：０００６３３）跌２﹒１％，天齊鋰業

（深：００２４６６）跌１﹒１％，金鉬股份（滬：６０１９５８）跌０﹒９％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１３０﹒８６ ＋１﹒３４

上證綜合指數 ３２７０﹒３８ ＋１﹒１８ ３５１８﹒００

深證綜合指數 ２１７４﹒２０ ＋１﹒５４ ５４９３﹒００

上證Ｂ股指數 ２９６﹒１０ －０﹒４８ ２﹒３９

深證Ｂ股指數 １２２９﹒３８ ＋０﹒６５ ０﹒４５

上證１８０指數 ８６４６﹒５９ ＋１﹒２０

上證３８０指數 ６０２９﹒５８ ＋１﹒３１

深證成份指數 １２０４８﹒２７ ＋１﹒６４

中小創新指數 ２５０５﹒４１ ＋１﹒７２

深圳創業板指數 ２５６９﹒７３ ＋１﹒７４

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