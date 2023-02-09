《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數半日升０﹒７％，報８６０３﹒６７點，上證
３８０指數半日升０﹒５８％，報５９５８﹒７６點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８２﹒５８億元，用３７﹒４２
億元或７﹒２％。
據《財新》報道，國資委對其下屬的７家國企航空公司作出低價限制。不過，國家民航局回
應傳聞稱，沒有對航空公司提出過相關要求。民航股今早偏軟，吉祥航空（滬：６０３８８５）
、南方航空（滬：６０００２９）、中國國航（滬：６０１１１１）跌０﹒４％，中國東航
（滬：６００１１５）跌０﹒２％。
釀酒板塊今早拉漲，其中啤酒股領升，重慶啤酒（滬：６００１３２）升４﹒１％，青島啤
酒（滬：６００６００）升逾１％。白酒股走高，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升３﹒４％，
水井坊（滬：６００７７９）升１﹒７％，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒８％。
內地熱炒ＣｈａｔＧＰＴ概念，科技公司紛紛表示將運用ＣｈａｔＧＰＴ技術提升業務，內
地亦有銀行「跟風」，江蘇銀行（滬：６００９１９）最新表示，該行已嘗試運用
ＣｈａｔＧＰＴ技術提升軟件開發生產力，進一步提高科技運營效能。江蘇銀行半日升０﹒４％
，報７﹒３７元。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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