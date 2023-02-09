《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數半日升０﹒７％，報８６０３﹒６７點，上證

３８０指數半日升０﹒５８％，報５９５８﹒７６點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８２﹒５８億元，用３７﹒４２

億元或７﹒２％。

據《財新》報道，國資委對其下屬的７家國企航空公司作出低價限制。不過，國家民航局回

應傳聞稱，沒有對航空公司提出過相關要求。民航股今早偏軟，吉祥航空（滬：６０３８８５）

、南方航空（滬：６０００２９）、中國國航（滬：６０１１１１）跌０﹒４％，中國東航

（滬：６００１１５）跌０﹒２％。

釀酒板塊今早拉漲，其中啤酒股領升，重慶啤酒（滬：６００１３２）升４﹒１％，青島啤

酒（滬：６００６００）升逾１％。白酒股走高，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升３﹒４％，

水井坊（滬：６００７７９）升１﹒７％，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒８％。

內地熱炒ＣｈａｔＧＰＴ概念，科技公司紛紛表示將運用ＣｈａｔＧＰＴ技術提升業務，內

地亦有銀行「跟風」，江蘇銀行（滬：６００９１９）最新表示，該行已嘗試運用

ＣｈａｔＧＰＴ技術提升軟件開發生產力，進一步提高科技運營效能。江蘇銀行半日升０﹒４％

，報７﹒３７元。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

