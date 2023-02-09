《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數今日收升１﹒２％，報８６４６﹒５９點，上證
３８０指數收升１﹒３１％，報６０２９﹒５８點。
滬深銀行板塊向好，中小銀行升幅靠前，常熟銀行（滬：６０１１２８）漲５﹒２％、華夏
銀行（滬：６０００１５）升０﹒６％、光大銀行（滬：６０１８１８）升０﹒３％、中國銀行
（滬：６０１９８８）、民生銀行（滬：６０００１６）齊升０﹒３％。人行即將公布１月信貸
數據，市傳新增貸款可能高達５萬億人民幣。
據《財新》報道，國資委對其下屬的７家國企航空公司作出低價限制。不過，國家民航局回
應傳聞稱，沒有對航空公司提出過相關要求。民航股今早走低後回升，南航
（滬：６０００２９）升０﹒１％，國航（滬：６０１１１１）升０﹒３％，東航
（滬：６００１１５）升０﹒２％，惟吉祥航空（滬：６０３８８５）仍跌０﹒８％。
外資轉流入，釀酒板塊拉漲，其中啤酒股領升，重慶啤酒（滬：６００１３２）升４﹒６％
，青島啤酒（滬：６００６００）升１﹒１％。白酒股走高，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升
２﹒７％，水井坊（滬：６００７７９）升２﹒２％，貴州茅台（滬：６００５１９）升
１﹒９％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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