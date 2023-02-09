《經濟通通訊社９日專訊》深證成指半日升０﹒８６％，報１１９５５﹒６３點，深證中小

創新指數半日升０﹒９％，報２４８５﹒３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８１﹒６６億元，用３８﹒３４

億元或７﹒４％。

乘聯會公布今年１月新能源車數據顯示，１月新能源車出口７﹒４萬輛，其中特斯拉中國佔

近５３％，為３﹒９萬輛。Ａ場特斯拉概念股拉升，中航光電（深：００２１７９）揚２﹒１％

，寧德時代（深：３００７５０）升０﹒５％，藍思科技（深：３００４３３）升１﹒６％，先

導智能（深：３００４５０）升０﹒２％。

氣球事件持續，美國總統拜登周三（８日）否認，美軍擊落中國氣球致中美關係變得更為緊

張。不過軍工板塊反覆活躍，國產航母方向領漲，龍洲股份（深：００２６８２）漲停，凱恩股

份（深：００２０１２）升２﹒７％，新余國科（深：３００７２２）升１﹒６％，雷電微力

（深：３０１０５０）漲６﹒５％。

在昨日（８日）舉行的理想Ｌ７上市發布會上，理想汽車公布了智能駕駛技術最新進展，宣

布將於今年第四季度在理想ＡＤ Ｍａｘ上開放城市ＮＯＡ的早鳥用戶內測。智能駕駛概念股早

盤走強，秋田微（深：３００９３９）抽升１１﹒２％，科大國創（深：３００５２０）升

１１﹒２％，萬集科技（深：３００５５２）升３﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

