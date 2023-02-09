《經濟通通訊社９日專訊》深證成指今日收升１﹒６４％，報１２０４８﹒２７點，深證中

小創新指數收升１﹒７２％，報２５０５﹒４１點。

外界認為ＣｈａｔＧＰＴ將對未來各行各業將產生深刻變革，不過對晶片的算力帶來重大

挑戰，據華泰證券研報指，ＡＩ深度學習正在逼近現有晶片的算力極限，也對晶片設計廠商提出

了更高要求。半導體板塊今早爆發，珈偉新能（深：３００３１７）升１１﹒１％，富瀚微

（深：３００６１３）升１０﹒９％。

乘聯會公布今年１月新能源車數據顯示，１月新能源車出口７﹒４萬輛，其中特斯拉中國佔

近５３％，為３﹒９萬輛。Ａ場特斯拉概念股拉升，中航光電（深：００２１７９）揚３﹒１％

，寧德時代（深：３００７５０）升１﹒３％，藍思科技（深：３００４３３）升２﹒１％，先

導智能（深：３００４５０）升０﹒９％。

氣球事件持續，美國總統拜登周三（８日）否認，美軍擊落中國氣球致中美關係變得更為緊

張。不過軍工板塊反覆活躍，國產航母方向領漲，龍洲股份（深：００２６８２）漲停，凱恩股

份（深：００２０１２）升３﹒４％，新余國科（深：３００７２２）升２％，雷電微力

（深：３０１０５０）漲６﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

