《經濟通通訊社９日專訊》據《財新》報道，國資委對其下屬的７家國企航空公司作出低價

限制，要求這些航司在其市場佔有率較大的主營航線上，不得以低於最高正價４折的價格出售機

票。不過，國家民航局回應傳聞稱，沒有對航空公司提出過相關要求。

《財新》報道稱，國資委的通知應該是以口頭形式通知到航司。要求限價的是７家國有航司

佔有率高於６５％的航線，全國約有２０００條，若市場佔有率高於７５％時，則不得低於承運

人中正價最高者五折（聯程航線不在管控範圍）。中國國航、中國東航、南方航空三大航司已於

２月３日先行暫停超低價政策，並於２月６日凌晨按指導調艙。

內媒報道，國航相關負責人表示，不太了解。東航方面亦未給予正式回應。民航局方面相關

負責人則表示，民航局沒有對航空公司提出過相關要求，具體內容可以和相關部門聯繫。

民航股今早偏軟，華夏航空（深：００２９２８）微跌１﹒６％，吉祥航空

（滬：６０３８８５）跌１﹒５％，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒１％，中國國航

（滬：６０１１１１）、中國東航（滬：６００１１５）跌近１％，惟春秋航空

（滬：６０１０２１）漲２﹒１％。



＊國際民航組織：首季客運將恢復到疫情前水平＊



國際民航組織利用大數據分析預測，２０２３年一季度，大多數航線的航空客運需求將迅速

恢復到新冠疫情大流行之前的水平，到年底將在２０１９年的基礎上增長約３％。展望未來，航

空公司在連續三年虧損後，有望在２０２３年最後一個季度恢復盈利。預計２０２４年航空客運

需求將更強勁，比２０１９年高出約４％。（ｊｔ）

