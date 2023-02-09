《經濟通通訊社９日專訊》乘聯會公布今年１月新能源車數據顯示，１月新能源乘用車仍延

續去年１２月走緩的趨勢，１月批發銷量達３８﹒９萬輛，年減７﹒３％，月減４８﹒２％萬輛

。１月零售銷量達３３﹒２萬輛，年減６﹒３％，月減４８﹒３％。１月新能源車出口７﹒４萬

輛，其中特斯拉中國佔近５３％，為３﹒９萬輛。特斯拉１月中國產汽車銷量６６０５１輛，月

增１８％。

乘聯會指出，１月新能源乘用車企業受春節和補貼退出等因素影響而出現分化走勢。其中，

比亞迪純電動與插混雙驅動穩固自主品牌新能源領先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等廠商為

代表的傳統車企在新能源板塊表現較頑強。

Ａ場特斯拉概念股盤中拉升，中航光電（深：００２１７９）揚１﹒７％，寧德時代

（深：３００７５０）升１﹒６％，正泰電器（滬：６０１８７７）升１﹒５％，華域汽車

（滬：６００７４１）升１﹒５％，藍思科技（深：３００４３３）升０﹒９％，先導智能

（深：３００４５０）升０﹒７％，璞泰來（滬：６０３６５９）升０﹒６％，隆基綠能

（滬：６０１０１２）升０﹒５％，寶鋼股份（滬：６０００１９）、福耀玻璃

（滬：６００６６０）等跟升。（ｊｔ）

