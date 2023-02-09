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AH股新聞

09/02/2023 10:26

《Ａ股焦點》１月內地新能源車出口特斯拉佔近５３％，概念股拉升

　　《經濟通通訊社９日專訊》乘聯會公布今年１月新能源車數據顯示，１月新能源乘用車仍延
續去年１２月走緩的趨勢，１月批發銷量達３８﹒９萬輛，年減７﹒３％，月減４８﹒２％萬輛
。１月零售銷量達３３﹒２萬輛，年減６﹒３％，月減４８﹒３％。１月新能源車出口７﹒４萬
輛，其中特斯拉中國佔近５３％，為３﹒９萬輛。特斯拉１月中國產汽車銷量６６０５１輛，月
增１８％。
　　乘聯會指出，１月新能源乘用車企業受春節和補貼退出等因素影響而出現分化走勢。其中，
比亞迪純電動與插混雙驅動穩固自主品牌新能源領先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等廠商為
代表的傳統車企在新能源板塊表現較頑強。
　　Ａ場特斯拉概念股盤中拉升，中航光電（深：００２１７９）揚１﹒７％，寧德時代
（深：３００７５０）升１﹒６％，正泰電器（滬：６０１８７７）升１﹒５％，華域汽車
（滬：６００７４１）升１﹒５％，藍思科技（深：３００４３３）升０﹒９％，先導智能
（深：３００４５０）升０﹒７％，璞泰來（滬：６０３６５９）升０﹒６％，隆基綠能
（滬：６０１０１２）升０﹒５％，寶鋼股份（滬：６０００１９）、福耀玻璃
（滬：６００６６０）等跟升。（ｊｔ）

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