《經濟通通訊社９日專訊》在昨日（８日）舉行的理想Ｌ７上市發布會上，理想汽車

（０２０１５）公布了智能駕駛技術最新進展。目前理想汽車智能駕駛總里程超過５﹒１億公里

，其中高速ＮＯＡ導航輔助駕駛里程達到了８７８９萬公里。理想汽車宣布將於今年第四季度在

理想ＡＤ Ｍａｘ上開放城市ＮＯＡ的早鳥用戶內測。

Ａ場智能駕駛概念股早盤走強，鴻泉物聯（滬：６８８２８８）飆１３﹒３％，秋田微

（深：３００９３９）抽升１１﹒５％，科大國創（深：３００５２０）升６﹒９％，騰景科技

（滬：６８８１９５）升４﹒９％，永新光學（滬：６０３２９７）升４﹒４％，萬集科技

（深：３００５５２）升３﹒４％，亞太股份（深：００２２８４）升２﹒９％。

理想汽車亦公布，推出家庭五座旗艦ＳＵＶ理想Ｌ７，３款車型零售價介乎３１﹒９８萬至

３７﹒９８萬元人民幣，並推出理想Ｌ８ Ａｉｒ，零售價為３３﹒９８萬元人民幣。由今日起

，理想Ｌ７將在理想汽車全國零售中心開放試駕。該集團指，理想Ｌ７ Ｐｒｏ和理想

Ｌ７Ｍａｘ將於３月１日陸續開啟交付，理想Ｌ７ Ａｉｒ和理想Ｌ８ Ａｉｒ將於４月初陸續

開始交付。該集團指，理想Ｌ７搭載自研四驅增程電動系統，ＣＬＴＣ綜合續航里程１３１５公

里，ＷＬＴＣ綜合續航里程達１１００公里，百公里加速僅需５﹒３秒。（ｊｔ）

