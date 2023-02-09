  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/02/2023 10:52

《Ａ股焦點》理想汽車將開放智能駕駛測試，Ａ場相關概念走強

　　《經濟通通訊社９日專訊》在昨日（８日）舉行的理想Ｌ７上市發布會上，理想汽車
（０２０１５）公布了智能駕駛技術最新進展。目前理想汽車智能駕駛總里程超過５﹒１億公里
，其中高速ＮＯＡ導航輔助駕駛里程達到了８７８９萬公里。理想汽車宣布將於今年第四季度在
理想ＡＤ　Ｍａｘ上開放城市ＮＯＡ的早鳥用戶內測。
　　Ａ場智能駕駛概念股早盤走強，鴻泉物聯（滬：６８８２８８）飆１３﹒３％，秋田微
（深：３００９３９）抽升１１﹒５％，科大國創（深：３００５２０）升６﹒９％，騰景科技
（滬：６８８１９５）升４﹒９％，永新光學（滬：６０３２９７）升４﹒４％，萬集科技
（深：３００５５２）升３﹒４％，亞太股份（深：００２２８４）升２﹒９％。
　　理想汽車亦公布，推出家庭五座旗艦ＳＵＶ理想Ｌ７，３款車型零售價介乎３１﹒９８萬至
３７﹒９８萬元人民幣，並推出理想Ｌ８　Ａｉｒ，零售價為３３﹒９８萬元人民幣。由今日起
，理想Ｌ７將在理想汽車全國零售中心開放試駕。該集團指，理想Ｌ７　Ｐｒｏ和理想
Ｌ７Ｍａｘ將於３月１日陸續開啟交付，理想Ｌ７　Ａｉｒ和理想Ｌ８　Ａｉｒ將於４月初陸續
開始交付。該集團指，理想Ｌ７搭載自研四驅增程電動系統，ＣＬＴＣ綜合續航里程１３１５公
里，ＷＬＴＣ綜合續航里程達１１００公里，百公里加速僅需５﹒３秒。（ｊｔ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金