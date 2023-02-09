《經濟通通訊社９日專訊》滬深銀行板塊向好，中小銀行升幅靠前，常熟銀行
（滬：６０１１２８）漲５％、華夏銀行（滬：６０００１５）升０﹒３９％、光大銀行
（滬：６０１８１８）升０﹒３３％、中國銀行（滬：６０１９８８）、民生銀行
（滬：６０００１６）齊升０。３％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒２１％。
人行即將公布１月信貸數據，市傳新增貸款可能高達５萬億人民幣。而中金公司早前預計，
１月新增貸款約４﹒８萬億元人民幣，創單月信貸投放歷史新高。（ｃｔ）
09/02/2023 13:58
《Ａ股焦點》１月新增貸或創單月投放歷史新高，銀行板塊向好
《經濟通通訊社９日專訊》滬深銀行板塊向好，中小銀行升幅靠前，常熟銀行
（滬：６０１１２８）漲５％、華夏銀行（滬：６０００１５）升０﹒３９％、光大銀行
（滬：６０１８１８）升０﹒３３％、中國銀行（滬：６０１９８８）、民生銀行
（滬：６０００１６）齊升０。３％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒２１％。
人行即將公布１月信貸數據，市傳新增貸款可能高達５萬億人民幣。而中金公司早前預計，
１月新增貸款約４﹒８萬億元人民幣，創單月信貸投放歷史新高。（ｃｔ）
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