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AH股新聞

09/02/2023 13:58

《Ａ股焦點》１月新增貸或創單月投放歷史新高，銀行板塊向好

　　《經濟通通訊社９日專訊》滬深銀行板塊向好，中小銀行升幅靠前，常熟銀行
（滬：６０１１２８）漲５％、華夏銀行（滬：６０００１５）升０﹒３９％、光大銀行
（滬：６０１８１８）升０﹒３３％、中國銀行（滬：６０１９８８）、民生銀行
（滬：６０００１６）齊升０。３％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒２１％。
　　人行即將公布１月信貸數據，市傳新增貸款可能高達５萬億人民幣。而中金公司早前預計，
１月新增貸款約４﹒８萬億元人民幣，創單月信貸投放歷史新高。（ｃｔ）

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