《經濟通通訊社９日專訊》滬深銀行板塊向好，中小銀行升幅靠前，常熟銀行

（滬：６０１１２８）漲５％、華夏銀行（滬：６０００１５）升０﹒３９％、光大銀行

（滬：６０１８１８）升０﹒３３％、中國銀行（滬：６０１９８８）、民生銀行

（滬：６０００１６）齊升０。３％，交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒２１％。

人行即將公布１月信貸數據，市傳新增貸款可能高達５萬億人民幣。而中金公司早前預計，

１月新增貸款約４﹒８萬億元人民幣，創單月信貸投放歷史新高。（ｃｔ）

