《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，今日進行４５３０億元（人民幣．下同）７天期

逆回購，中標利率持平２％，今日有６６０億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放３８７０億

元，連續２日放水。

中金固收在研報中稱，從人行近期比較積極的投放來看，貨幣政策沒有主動收緊轉向的意圖

，所以當前銀行間流動性偏緊更多可能還是季節性擾動下資金流入流出錯位影響，雖然短期內擾

動仍在，但下旬可能會有一定好轉。同時中長期來看，銀行間流動性雖仍會維持一定的寬鬆，但

完全回到年初特別寬鬆狀態的概率不大。（ｃａ）





