《經濟通通訊社９日專訊》美國人工智能（ＡＩ）研究實驗室ＯｐｅｎＡＩ推出的聊天機械
人ＣｈａｔＧＰＴ近期爆紅，短短時間就吸引全球的注意。不過內媒報道，ＣｈａｔＧＰＴ官方
網站已無法登錄。根據頁面信息顯示，目前其官網「已經滿負荷」。日前ＣｈａｔＧＰＴ突然爆
紅令大量用戶近期湧入其網站，其用戶數目在短短兩個月內破億，成為史上活躍用戶破億速度最
快的軟件之一。
有技術人士指，除了註冊的活躍用戶外，大量類似於微信小程序的外掛鏈接也受到頻繁訪問
，其實際應付的用戶需求可能更為龐大。（ｃａ）
09/02/2023 11:42
【ＡＩ熱潮】ＣｈａｔＧＰＴ官網「滿負荷」已無法登錄
《經濟通通訊社９日專訊》美國人工智能（ＡＩ）研究實驗室ＯｐｅｎＡＩ推出的聊天機械
人ＣｈａｔＧＰＴ近期爆紅，短短時間就吸引全球的注意。不過內媒報道，ＣｈａｔＧＰＴ官方
網站已無法登錄。根據頁面信息顯示，目前其官網「已經滿負荷」。日前ＣｈａｔＧＰＴ突然爆
紅令大量用戶近期湧入其網站，其用戶數目在短短兩個月內破億，成為史上活躍用戶破億速度最
快的軟件之一。
有技術人士指，除了註冊的活躍用戶外，大量類似於微信小程序的外掛鏈接也受到頻繁訪問
，其實際應付的用戶需求可能更為龐大。（ｃａ）
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