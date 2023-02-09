《經濟通通訊社９日專訊》美國人工智能（ＡＩ）研究實驗室ＯｐｅｎＡＩ推出的聊天機械

人ＣｈａｔＧＰＴ近期爆紅，短短時間就吸引全球的注意。不過內媒報道，ＣｈａｔＧＰＴ官方

網站已無法登錄。根據頁面信息顯示，目前其官網「已經滿負荷」。日前ＣｈａｔＧＰＴ突然爆

紅令大量用戶近期湧入其網站，其用戶數目在短短兩個月內破億，成為史上活躍用戶破億速度最

快的軟件之一。

有技術人士指，除了註冊的活躍用戶外，大量類似於微信小程序的外掛鏈接也受到頻繁訪問

，其實際應付的用戶需求可能更為龐大。（ｃａ）



