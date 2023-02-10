《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海市第一中級人民法院今日一審公開宣

判上海電氣集團原副總裁呂亞臣貪污、受賄、挪用公款、為親友非法牟利、重婚一案，五罪並罰

對呂亞臣以執行有期徒刑２０年，並處罰金３６０萬元（人民幣．下同）。對呂亞臣的違法所得

及其收益予以追繳，不足部分責令退賠。

法院查明：２００７年至２０１２年，呂亞臣利用擔任上海重型機器廠有限公司董事長、總

經理、上海電氣（集團）總公司副總裁等職務上的便利，在經營業務中虛增交易環節，侵吞公款

共計２１３７﹒０７萬元。２００３年至２０２０年，呂亞臣利用職務上的便利或職權、地位形

成的便利條件，為他人經營活動提供幫助，索取或非法收受他人財物共計折合６５２﹒１２萬元

。２０１８年，呂亞臣利用職務上的便利，為謀取個人利益，指使下屬公司負責人通過開展融資

性虛假貿易，將１５６７﹒６萬元電子商業承兌匯票挪用給相關公司使用。２００７年至

２０１６年，呂亞臣利用職務上的便利，將公司大量盈利業務交由其妻弟杜某某控制的公司承攬

，非法獲利共計１４００餘萬元。呂亞臣還在合法婚姻關係存續期間，與他人長期以夫妻名義共

同生活，並育有一女。

