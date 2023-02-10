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AH股新聞

10/02/2023 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒２４億元，買恒生國企沽美團

　　《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開６４點，報２１５５９點。最高跌４４點報
２１５７９點，最低跌４６６點報２１１５７點。恒指收報２１１９０點，跌４３３點或
２﹒０１％。
　　北水全日淨流入３２﹒２４億元，上日淨流出８﹒１９億元。北水淨買入最多的個股依次是
恒生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最
多的依次是美團（０３６９０）、比亞迪股份（０１２１１）、快手（０１０２４）。
　　主板成交１１９７﹒８１億元增加１﹒７％。其中港股通成交３８４億元，佔總成交
３２﹒１％。
　　恒生中國企業跌２﹒５２％報７１﹒９８元，北水淨買入１１﹒９億元；盈富基金跌
２﹒１１％報２１﹒３元，北水淨買入６﹒６億元；藥明生物跌１﹒７５％報６４﹒５５元，北
水淨買入４億元。
　　美團跌３﹒５２％報１４８﹒１元，北水淨賣出７﹒１億元；比亞迪股份跌３﹒５３％報
２４０﹒６元，北水淨賣出２億元；快手跌５﹒６９％報６１﹒３元，北水淨賣出１﹒６億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　１１﹒８８
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　　６﹒６３
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　３﹒９７
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　３﹒８８
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　２﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－７﹒１１
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－２﹒０５
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒６４
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－１﹒４６
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－１﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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