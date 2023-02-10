《經濟通通訊社１０日專訊》外電引述知情人士表示，中國國有煉油巨頭正在加速採購俄羅
斯原油，因為隨著新冠清零政策轉向後需求回升，來自該ＯＰＥＣ＋產油國的廉價原油具有吸引
力。
知情人士表示，中石化（００３８６）（滬：６０００２８）、中石油（００８５７）
（滬：６０１８５７）及中海油（００８８３）（滬：６００９３８）已經開始，並將在未來幾
個月裏繼續加大力度採購俄羅斯原油。（ｂｉ）
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10/02/2023 19:10
傳中國國有石油巨頭尋求進口更多俄羅斯石油
《經濟通通訊社１０日專訊》外電引述知情人士表示，中國國有煉油巨頭正在加速採購俄羅
斯原油，因為隨著新冠清零政策轉向後需求回升，來自該ＯＰＥＣ＋產油國的廉價原油具有吸引
力。
知情人士表示，中石化（００３８６）（滬：６０００２８）、中石油（００８５７）
（滬：６０１８５７）及中海油（００８８３）（滬：６００９３８）已經開始，並將在未來幾
個月裏繼續加大力度採購俄羅斯原油。（ｂｉ）
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