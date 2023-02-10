《經濟通通訊社１０日專訊》外電引述知情人士表示，中國國有煉油巨頭正在加速採購俄羅

斯原油，因為隨著新冠清零政策轉向後需求回升，來自該ＯＰＥＣ＋產油國的廉價原油具有吸引

力。

知情人士表示，中石化（００３８６）（滬：６０００２８）、中石油（００８５７）

（滬：６０１８５７）及中海油（００８８３）（滬：６００９３８）已經開始，並將在未來幾

個月裏繼續加大力度採購俄羅斯原油。（ｂｉ）

