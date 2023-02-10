《經濟通通訊社１０日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）宣布，已全部

註銷已購回６０８８﹒８萬股Ｈ股，約佔公司於Ｈ股購回授權獲股東大會批准之日的已發行總股

本的０﹒８２％及已發行Ｈ股總股數的２﹒８４％。購買價介乎每股１﹒８８－２﹒７５港元。

據此，公司總股本將減少至約７２﹒９４億股，註冊資本將減少至約７２﹒９４億元人民幣

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