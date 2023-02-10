《環富通基金頻道１０日專訊》施羅德投資亞洲區多元資產管理總監于學宇指，經歷過新冠

疫情後，中國現已全面重新開放，這意味著經濟活動開始恢復，政策重心將轉回促進經濟增長。

施羅德投資對中國今年經濟前景抱持正面看法，中港股票市場在兔年有望迎來一個豐收年。待市

場切實看到中國經濟出現復甦，股票資產價格表現相信有望進一步受提振。投資者此刻宜審視資

產配置，考慮調整股票在投資組合中的比例，從而捕捉中國經濟重啟可帶來的投資機遇。



＊中國今年經濟增長料達５％，消費開支次季將明顯回升＊



中國宏觀經濟最快或會在第二季開始展現較明顯的復甦。中國疫情挑戰仍然存在，這或會對

中國經濟首季復甦勢頭帶來波動。儘管預料中國經濟將因此出現短暫陣痛，但長遠有助經濟活動

恢復。現時對中國２０２３年的經濟增長預測為５％。

同時，中國經濟部分領域的復甦速度相信會較快，而內循環和消費將是今年推動經濟的關鍵

引擎，預料消費開支將在第二季明顯回升。隨著中國放寬對房地產行業的調控政策，此前較受壓

的房地產市場已漸見回穩，現處於持續修復階段，但距離樓市全面復甦仍要一些時間。受歐美經

濟可能出現衰退等因素影響，中國產品的需求或將放緩，建議持續觀察中國於２０２３年的出口

表現。



＊Ａ股市場或帶來更多機會，看好可持續投資及晶片產業＊



自中國宣布解除防疫措施後，恒生指數出現明顯反彈，這反映香港股市表現與內地經濟息息

相關。中國經濟前景見復甦，香港股市應可持續受惠。整體而言，對中港股票看法趨向正面，但

有鑑於港股已錄得一定程度的升幅，現階段Ａ股市場或可為投資者帶來更多投資機會。

在投資主題方面，持續看好可持續投資或減碳相關產業，包括新能源及電動車上下游相關企

業。在中美科技競賽下，中國尋求在關鍵技術擁有自主可控能力，相信晶片、半導體產業將繼續

獲得國家政策和資金扶持。至於在互聯網領域，中國在相關監管方面有轉向的情況，例如當局重

新批出遊戲版號，反映監管措施有邊際放寬的跡象。因此，對中國互聯網及科技公司的看法已漸

漸從中性趨向正面。



＊對中國債券維持保守看法，亞洲債券可提供穩定收益＊



在中國經濟逐漸復甦之際，投資者仍須關注通脹升溫的潛在壓力，因為市場利率或政策利率

有機會隨之上升，從而令債券的吸引力減低。在配置中國市場時，整體偏好股票多於債券，並對

中國債券維持相對保守的看法。

儘管如此，亞洲債券仍可發揮提供穩定收益的作用。由於美國經濟放緩，許多預測都認為通

脹和利率開始見頂。反之，中國重新開放，亞洲區內經濟預期將逐漸復甦。鑑於亞洲與歐美的經

濟周期不同步，美元強勢相信已屆盡頭，亞洲貨幣（包括人民幣）兌美元匯價相信將上升，有助

亞洲經濟體的流動性，增添亞洲債券的吸引力，亦偏好投資等級債券。



＊仍需關注中國群體免疫效果，宜維持多元化投資組合＊



縱使中國經濟復甦前景向好，投資者亦須謹記投資市場並不會總是一帆風順，仍需關注中國

內地在此波感染後群體免疫的效果，相關進度將關乎中國經濟於年內復甦的勢頭。

總括而言，投資者宜維持多元化的投資組合，並採取由下而上的投資方式，從每家企業的營

運狀況、資金成本和資金流狀況等分析其投資價值，藉以平衡風險，有助取得更高的收益。同時

間掌握大類資產由上至下的戰術配置，相信在兔年可由亞洲市場獲取增長的機會。（ｗａ）

