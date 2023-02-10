《神州經脈》外資再轉流出，今日通過滬股通、深股通流出３３﹒７４億元（人民幣．下同

）。Ａ股三大指數今日集體調整，滬綜指低開後窄幅上落，隨後大市沽壓加重，跌幅一度擴大，

全日收跌０﹒３％，報３２６０﹒６７點，全周累跌０﹒０８％。深成指今日收跌０﹒５９％，

創業板跌０﹒９６％。

光伏和新能源汽車股下挫，旅遊股逆市揚升。兩市全日成交８９２９億元，按日略少

０﹒９％。

人民銀行今日進行２０３０億元７天期逆回購，中標利率持平２％，當日實現淨投放

１８００億元，連續３日大額放水。人行本周共開展１８４００億元７天期逆回購操作，對沖

１２３８０億元到期，累計共放水６０２０億。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布１月通脹數據，受春節效應和疫情防控優化等影響，食品及服務價格漲幅

擴大，帶動１月份全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒１％，「破２」及創三個月高，扣

除食品和能源的核心ＣＰＩ同比上漲１％，創七個月高。隨著疫情防控政策優化調整，出行和文

娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、電影及演出票、旅游價格分別上漲２０﹒３％

、１３﹒０％、１０﹒７％和９﹒３％。ＰＰＩ方面，受國際原油價格波動和國內煤炭價格下行

等影響，１月ＰＰＩ同比降幅略擴至０﹒８％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點，亦大於市場預

期的跌０﹒５％，連續第四個月下降；從環比看，ＰＰＩ下降０﹒４％，降幅比上月收窄０﹒１

個百分點。分析稱，今年通脹中樞上行較難避免，短期也將進一步走升。階段的通脹抬升料不會

對政策面形成牽制，貨幣和財政政策仍有充分空間助經濟重啟。



２﹒ 《紐約時報》引述消息人士報道稱，美國擬推行新規定，以限制美國企業向中國發展先進

技術提供資金。華府也與歐盟等盟友接觸，尋求共同實施相關限制，以確保切斷中國發展先進科

技所須的資金來源。報道沒提及新限制的細節，但大致上將是要求美國企業作出相關投資前，須

向當局申報，針對的業務範疇將主要為敏感行業，包括量子計算、先進半導體、某些具有軍事或

監視應用的人工智能技術。此外，據《紐約時報》報道，包括得克薩斯州和佛羅里達州在內的美

國多州正在考慮禁止中國公民在美購置土地、住房或任何房地產，並稱是出於國家安全考慮。中

國外交部發言人毛寧周五對此回應稱，美國將經貿投資問題政治化的言行，違背市場經濟原則和

國際貿易規則。



３﹒ 日本政府已開始協調最快於２月放寬從中國入境人員的邊境口岸防疫措施。放寬後，從中

國大陸直飛抵日航班的入境旅客不再全體接受新冠病毒檢測，而改為抽查。對於中國大陸直飛航

班到達地點的限制也可能會取消。目前中國大陸直飛日本航班的到達地點被限定在成田、羽田、

關西、中部４座機場。同時，南韓將於明天起恢復發放中國公民赴韓短期簽證。自華入境人員行

前檢測和落地檢措施或將維持。中國外交部則表示，稱中方積極考慮為韓國公民赴華提供簽證便

利。



４﹒ 福建泉州至台灣金門「小三通」客運航線今日恢復通航，是疫情爆發後近三年來首次通航

，據報小三通擬定為每周２個往返航班。另一邊，台灣陸委會發言人邱垂正稱，已協調相關部門

，積極評估港澳人士來台觀光自由行。



５﹒ 中汽協數據顯示，１月，汽車市場表現平淡，汽車產銷環比、同比均呈現兩位數下滑。月

產銷分別為１５９﹒４萬輛和１６４﹒９萬輛，環比分別下降３３﹒１％和３５﹒５％，同比分

別下降３４﹒３％和３５％。新能源車方面，１月新能源汽車產銷分別達到４２﹒５萬輛和

４０﹒８萬輛，環比分別下降４６﹒６％和４９﹒９％，同比分別下降６﹒９％和６﹒３％，市

場佔有率達到２４﹒７％。與２０２２年春節月２月份相比，產銷分別增長１５﹒４％和

２２﹒２％。分析指，受傳統燃油車購置稅優惠政策和新能源汽車補貼等政策退出、年末廠家衝

量效應，同時疊加今年春節假期提前至１月，企業生產經營時間減少等因素影響，消費者提前透

支需求。



６﹒ 中國商務部公布，２０２２年，克服外部環境的不利影響，中國對外投資平穩發展，全行

業對外直接投資９８５３﹒７億元，增長５﹒２％（折合１４６５億美元，增０﹒９％）。此外

，據英國《金融時報》引述知情人士稱，中國電信、中國移動去年退出了一項海底光纜項目約

２０％的聯合投資。據知情人士稱，Ｓｅａ－Ｍｅ－Ｗｅ ６光纜項目連接東南亞和西歐。兩家

中國公司退出是因為項目財團選擇美國的ＳｕｂＣｏｍ來建設光纜，而拒絕了中國公司亨通海洋

的投標。目前，中國聯通還留在項目中，投資數額不詳。該項目預計２０２５年完成。



７﹒ 俄羅斯財政部副部長科雷切夫表示，本年度財政部將清空國家財富基金（ＮＷＦ）中的歐

元份額，將只保留黃金、盧布和人民幣。根據俄財政部的報告，截至２０２３年２月初，ＮＷＦ

在俄羅斯銀行的獨立帳戶中有１０４﹒６億歐元、３０７４﹒４億元人民幣、５５１﹒２７噸黃

金和５﹒３０１億盧布。據外電引述行業諮詢公司Ｅｎｅｒｇｙ Ａｓｐｅｃｔｓ的研究報告稱

，中國大型石油國企加大了俄羅斯原油的進口力度，表明中國準備好允許採購更多俄羅斯原油。

報告預計中國今年平均每天從俄羅斯進口的原油可能增加多達５０萬桶，至約２２０萬桶。如果

北京方面決定進口更多烏拉爾原油以補充商業或戰略石油儲備，這個數字可能上升至２５０萬桶

。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６３點子後持續走低，盤中一度失守

６﹒８０低見６﹒８０８８，收盤跌１８２點子報６﹒７９９９，險守６﹒８０關，創１月６日

以來逾１個月新低。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１５１點子，報６﹒８１２１。中國外匯

交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８８４，較上個交易日升２１點子，上個交易日報

６﹒７９０５。（ｄｗ）

