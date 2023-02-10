《鍾之日記》２月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美企最新業績普遍理想，惟市場憂慮企業盈利上調令聯儲局繼續進取加息，美債息回升，拖

累美股三大指數下跌。加上內地通脹回升，香江魚缸捱沽，今日回吐逾４００點。

恒指低開６４點，報２１５５９，早段跌幅曾縮至４４點，高見２１５７９，但沽壓再度出

現，大市進一步受壓，午後跌穿今早低位，最多跌４６６點，低見２１１５７。最終恒生指數報

２１１９０，跌４３３點或跌２﹒０１％，全周累跌２﹒２％，主板成交１１９７﹒８１億元。

國企指數報７１２６，跌１８７點或跌２﹒５６％。恒生科技指數報４３６２，跌２０９點或跌

４﹒５８％。



＊內地ＣＰＩ破２三個月高，滬指周跌０﹒０８％＊



外資再轉流出，今日通過滬股通、深股通流出３３﹒７４億元人民幣。Ａ股三大指數今日集

體調整，滬綜指低開後窄幅上落，隨後大市沽壓加重，跌幅一度擴大，全日收跌０﹒３％，報

３２６０﹒６７點，全周累跌０﹒０８％。深成指今日收跌０﹒５９％，創業板跌０﹒９６％。

光伏和新能源汽車股下挫，旅遊股逆市揚升。兩市全日成交８９２９億元人民幣，按日略少

０﹒９％。

華鑫證券首席策略分析師嚴凱文稱，目前中國整體通脹水平較溫和、屬正常水平，有助於國

內需求的回溫。但市場在３３００點整數關口附近，會面臨比較大的拋壓，近期中美關係反覆也

壓制了投資者風險偏好，資金在關鍵點位，情緒會比較謹慎。

國家統計局公布，受春節效應和疫情防控政策優化調整等因素影響，１月份，全國居民消費

價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒１％，「破２」及創三個月高，扣除食品和能源的核心ＣＰＩ同比

上漲１％，創七個月高。１月ＰＰＩ同比降幅略擴至０﹒８％，連跌４個月，降幅較上月擴大

０﹒１個百分點，遜於市場預期下跌０﹒５％，數據似乎表明製造業還沒有全速運轉。



＊美擬祭出新限制規定，科網股齊齊回吐＊



《紐約時報》引述消息人士稱，華府擬推行新規定，以限制美國企業向中國發展先進技術提

供資金，華府也與歐盟等盟友接觸，尋求共同實施相關限制，以確保切斷中國發展先進科技所須

的資金來源。報道沒提及新限制的細節，但大致上將是要求美國企業作出相關投資前，須向當局

申報，針對的業務範疇將主要為敏感行業，包括量子計算、先進半導體、某些具有軍事或監視應

用的人工智能技術。

ＣｈａｔＧＰＴ大熱股－－百度（０９８８８）再降溫，連跌３日，今插７﹒４％，為表現

最差藍籌。官媒《經濟日報》的評論文章指出，面對ＣｈａｔＧＰＴ帶來的熱潮和熱議，我們不

妨讓子彈飛一會兒。新技術到底能給人、產業、社會帶來何種深刻的變化，並不取決於它掀起的

浪花有多大，而在於它能在多大程度上重塑現有的思維模式、組織模式和商業模式，並且形成持

久的、自洽的運行閉環。從這個意義上說，ＣｈａｔＧＰＴ還面臨不少的挑戰，也有不少需要克

服的不足。

ＡＴＭＪ全線向下，美團（０３６９０）跌３﹒５％，阿里（０９９８８）跌３﹒３％，阿

里健康（００２４１）跌５﹒２％，騰訊（００７００）跌３﹒１％。嗶哩嗶哩（０９６２６）

急跌７﹒７％，快手（０１０２４）跌５﹒７％，商湯（０００２０）跌３﹒２％。

京東（０９６１８）宣布，京東雲旗下言犀人工智能應用平台將整合過往產業實踐和技術積

累，推出產業版ＣｈａｔＧＰＴ：ＣｈａｔＪＤ，並公布ＣｈａｔＪＤ的落地應用路線圖「

１２５」計劃，包含一個平台、兩個領域、五個應用。不過京東仍跌６﹒３％。

小米（０１８１０）創辦人雷軍於小米投資者日上表示，自己的時間有四分之一放在手機、

ＩｏＴ和高端化上，二分之一在汽車上，四分之一在其他事情上。雷軍又指，造車新勢力雖然較

小米提前了６至７年，但汽車是百年賽道，只要看好汽車產業，任何時候都不晚。小米收市跌

３﹒３％。



＊內地１月車市吹冷風，汽車股沽壓重＊



中汽協數據顯示，１月，汽車市場表現平淡，汽車產銷環比、同比均呈現兩位數下滑。月產

銷分別為１５９﹒４萬輛和１６４﹒９萬輛，環比分別下降３３﹒１％和３５﹒５％，同比分別

下降３４﹒３％和３５％。１月新能源汽車產銷分別達到４２﹒５萬輛和４０﹒８萬輛，環比分

別下降４６﹒６％和４９﹒９％，同比分別下降６﹒９％和６﹒３％，市場佔有率達到

２４﹒７％。與２０２２年春節月２月份相比，產銷分別增長１５﹒４％和２２﹒２％。

中汽協表示，展望一季度，中國汽車工業穩增長任務依然十分艱巨，國內有效需求不足致使

汽車消費恢復還比較滯後，需要政策持續提振。

汽車股今日受挫，其中「蔚小理」跌幅最大，小鵬汽車（０９８６８）瀉７﹒９％，理想汽

車（０２０１５）急跌７﹒６％，蔚來（０９８６６）跌６﹒６％。長汽（０２３３３）跌

３﹒９％，吉利汽車（００１７５）跌３﹒３％，東風集團股份（００４８９）跌２﹒９％，廣

汽集團（０２２３８）跌２﹒１％。

另外，股神巴菲特拋售更多比亞迪Ｈ股（０１２１１），根據聯交所股權披露資料顯示，巴

菲特旗下投資旗艦巴郡於上周五（３日）減持比亞迪４２３﹒５萬股Ｈ股，每股平均作價

２５７﹒９元，套現１０﹒９億元。減持後，巴郡於比亞迪的持股量由１２﹒２６％降至

１１﹒８７％。據統計，這是巴郡半年來第九次減持比亞迪，累計套現約５０﹒６３億元。美國

匯盛金融管理公司首席經濟學家陳凱豐認為，巴菲特「清倉」比亞迪持股，可能只是時間問題。

比亞迪跌３﹒５％，報２４０﹒６元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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